Razgovarali smo s Maracem, domaćim e-sportašem koji se kvalificirao na prestižno natjecanje

Na domaćoj e-sport sceni, Matija Marković iz Zagreba zauzima posebno mjesto. Ovaj 23-godišnjak, koji je svoju karijeru inače započeo na nogometnim terenima, prešao je u svijet virtualnog nogometa te postao jedno od prepoznatljivih lica regionalne e-sport scene. Njegov put u e-sportu započeo je prije dvije godine u ukrajinskoj organizaciji CyberLiveArena, gdje je ubrzo od igrača napredovao do pozicije trenera. Danas je član nove organizacije, GameOn, kroz koju nastoji ostvariti svoj san o uspjehu na međunarodnoj sceni.

Matija, poznatiji u svijetu e-sporta pod nadimkom Marac, u videoigri FC 24 već stigao do top 110 u Europi, a sada se posvećuje turnirima u FC 25 kako bi ostvario što bolje rezultate. Marac je na dobrom putu, jer se već među snažnom konkurencijom od 9.000 igrača uspio kvalificirati u drugi krug velikog regionalnog natjecanja T-esports Championship s nagradnim fondom od čak 100.000 EUR, kojeg organizira Hrvatski Telekom uz podršku regionalnih telekoma grupe.

Kako bi saznali više o Maracu, porazgovarali smo s njim i upitali ga sve o njegovoj karijeri, dosadašnjim uspjesima, ali i općenito stanju e-sporta u Hrvatskoj.

Kako je započela tvoja karijera u e-sportu? Što te motiviralo da pređeš iz nogometa u profesionalno igranje FIFA-e?

Prvi put sam s 15 godina pomislio da bih se mogao baviti e-sportom, kada sam igrao FIFA-u 17, koja je bila prva kompetitivna FIFA. U Fut Championsu sam redovito ostvarivao oko 35 pobjeda od mogućih 40 utakmica. Ali kako sam u jednoj godini toliko puno igrao FIFA-u, iduće godine došlo je do zasićenja i sve do FIFA-e 23 igrao sam amaterski. Tada sam naišao na oglas jedne ukrajinske tvrtke koja je tražila FIFA igrače u Zagrebu. Prijavio sam se za tu poziciju i odmah se pokazao kao daleko najbolji igrač. Nakon šest mjeseci konstantnog igranja postao sam trener u FIFA-i 23 za tu istu tvrtku i otad se profesionalno bavim e-sportom.

Nogometom sam se bavio devet godina, ali sam prestao s 15 godina više zbog obaveza u školi. Kako više nisam imao treninge i utakmice vikendom, to mi je omogućilo da se ozbiljnije posvetim igranju Fut Championsa.

Koji su ti najveći izazovi u prijelazu iz tradicionalnog sporta u e-sport? Kako su ti nogometne vještine pomogle u e-sportu, ako jesu?

Definitivno je to što sam se bavio nogometom kao mali imalo utjecaja na moj uspjeh u FIFA-i. Stil koji sam imao na terenu nesvjesno sam prenio u video igricu. Primjerice, jako dobro driblam i uvijek tražim priliku za asistenciju i dodavanje umjesto da pucam, pogotovo izvan 16 metara. FIFA-u igram identično kako sam igrao pravi nogomet, na dosta visokoj razini za svoju dob. Najveći izazov mi je to što u FIFA-i na najvišoj razini ipak ne možeš uvijek igrati samo lijep nogomet. Ponekad moraš pucati iz daljine ili ubacivati lopte jer da bi pobijedio ne možeš se uvijek oslanjati na najatraktivnije dribling golove, iako su mi oni najdraži.

Kako izgleda tvoj tipičan dan kao profesionalnog FIFA igrača? Koliko vremena provodiš trenirajući i pripremajući se za turnire?

Moj tipičan dan donedavno je uključivao puno više od samog igranja. Uz igranje bavio sam se treniranjem i pomaganjem drugim igračima, organizacijom događaja i slično, pa nisam uvijek bio skroz posvećen igranju s točnim planom treniranja. To je ponekad negativno utjecalo na moje rezultate jer nisam bio potpuno fokusiran na igru. No, s izlaskom FC 25 planiram se više posvetiti samo igranju i postizanju uspjeha na globalnoj razini. Kad je novi FC 25 tek izašao, igrao sam gotovo cijele dane kako bih se priviknuo na igru što prije. Sada, nakon početnog perioda privikavanja, treniram oko 2-3 sata dnevno jer ako igrate previše može doći do burnouta i otežati koncentraciju na važnim turnirima.

Kako si doživio svoje najveće pobjede na regionalnim turnirima? Što su ti ta iskustva značila?

Dosad su moje najveće pobjede bile osvajanje T-esports Championshipa, na kojem sam postao najbolji igrač u Hrvatskoj te pobjeda na jednom recentnom regionalnom natjecanju, gdje sam osvojio titulu najboljeg igrača u regiji. To su mi bila stvarno super iskustva jer su mi pokazala da sam na pravom putu te se osjećam spremnim za uspjeh na globalnim FIFA turnirima.

Matija Marković Marac.

Koji su tvoji ciljevi u nadolazećim međunarodnim turnirima? Što misliš da ti treba da uspiješ na globalnoj razini?

Trenutno sudjelujem u regionalnom T-esports turniru, gdje sam se među više od 9.000 igrača plasirao u drugi krug natjecanja. Očekujem solidne rezultate na tom međunarodnom natjecanju, iako je konkurencija zaista jaka. Što se tiče uspjeha na globalnoj razini, mislim da je jako bitno koliko si smiren i jak u glavi. Na top razini svi imaju nevjerojatne vještine, ali ono što u 90 posto slučajeva odlučuje pobjednika je sposobnost da ostaneš fokusiran i miran u ključnim trenucima. U FIFA-i je to posebno važno jer, kao što je to svaki igrač iskusio, ponekad se dogode „glupi" golovi, a prava je vještina ostati pribran i pokazati najbolje od svoje igre u svakom trenutku.

Kako se nosiš s pritiskom na velikim natjecanjima? Imaš li neke rutine ili metode koje ti pomažu ostati smiren tijekom ključnih trenutaka?

Uvijek ostati smiren tijekom bitnih utakmica FIFA-e je nešto s čime se stvarno jako puno igrača muči. Lekcija kako ostati smiren dolazi s iskustvom. Svatko od nas je u nekom trenutku izgubio važnu utakmicu zbog nervoze ili pritiska, ali iz tih poraza uvijek nešto naučiš. Svaki neuspjeh me naučio kako se bolje pripremiti za sljedeći put, kako ne bih izgubio zbog „loše glave“, pogotovo kad znam da sam tehnički bolji igrač. Tako da što više iskustva imaš na velikim turnirima, makar i negativna, to postaješ bolji i otporniji na pritisak.

Što ti je najviše pomoglo u razvoju tvoje karijere? Jesu li to bile određene osobe, organizacije ili nešto drugo?

Imao sam tu sreću da slučajno naiđem na taj posao FIFA igrača, ali nakon toga za daljnji uspjeh u e-sportu, pogotovo na globalnoj razini, morao sam se osloniti najviše na sebe. Nažalost, u našoj regiji nijedna organizacija u e-sportu još nije dovoljno napredovala, tako da za najveće uspjehe ovisim samo o sebi.

Koliko još dugo, odnosno do kada se misliš baviti e-sportom i imaš li već sada zacrtanu neku ideju o tome?

Plan mi je da se iduće dvije godine posvetim igranju FIFA-e i pokušam ostvariti uspjeh na globalnoj razini. Nakon toga razmislit ću hoću li ostati u e-sportu u nekoj drugoj funkciji ili ću se posvetiti nekom drugom hobiju ili zanimanju.

E-sportaši su često skloni pregorijevanju (burnout). Osjećaš li to u svom slučaju, i ako da, što radiš da se opustiš i zadržiš motivaciju?

Važno je za uspjeh kao igrač imati točan plan koliko na dan igraš i da ne budeš prečesto i predugo ispred ekrana kako bi zadržao motivaciju i koncentraciju. Ono što meni pomaže je svakodnevno kretanje. Bilo da kao ja radite trening u teretani ili se bavite nekim sportom, fizička aktivnost je neophodna jer nema ništa gore nego kad te zbog previše igranja počnu boljeti leđa. Tako da meni puno pomaže baviti se bilo kakvom rekreacijom jer onda mogu sjediti u miru i igrati FIFA-u s više fokusa.

Koliko otprilike zarađuješ godišnje?

Trenutno u Hrvatskoj još uvijek nema puno e-sport organizacija, ali od ovih koje postoje, ako radite puno radno vrijeme možete zarađivati i dosta više od prosječne hrvatske plaće. Kako postajete bolji u igri koju igrate, potencijal zarade raste.

Matija Marković Marac.

Osim FIFA-e, postoji li neka druga igra kojom se namjeravaš profesionalno baviti?

Osim FIFA-e ne namjeravam se baviti profesionalno nijednom drugom igrom jer nisam imao vremena puno igrati ostale igre zadnjih par godina, pa bih rekao da tu mogućnost više niti nemam.

Koje bi eventualno dodatne igre volio vidjeti na listi e-sportskih turnira?

U našoj regiji ne vidim da ima dovoljno Fortnite turnira, to je igra u kojoj sam prvih par godina kad je izašla bio dosta dobar i definitivno jedna od težih igara na top razini.

Koje igre igraš privatno, nevezano uz e-sport? Igraš li uopće išta drugo i imaš li druge hobije nevezane uz računala i igranje?

Trenutno ne stignem igrati druge igre, ali preko ljeta sam malo igrao Fortnite, što sam i prije puno više igrao, posebno u periodu između FIFA-e 18 i 22, kad mi je Fortnite bio i važniji od FIFA-e.

Preferiraš li igre na konzolama ili na PC-u?

Prije 14. godine uglavnom sam se igrao na računalu, što FPS, što druge igre, pa i FIFA-u, ali većinom u kick offu s prijateljima. No otkako sam prešao na konzolu, nisam se vraćao na PC jer je FIFA definitivno puno bolja na konzoli. Ipak, kad su FPS igre u pitanju, mislim da je PC u prednosti. Zadnjih 7-8 godina koristim Playstation, koji je posebno popularan u Hrvatskoj, ali najdraži period igranja mi je bio kada sam prvi put kupio konzolu, Xbox 360 i igrao Black Ops 2, tako da će mi ta konzola sigurno ostati u najboljem sjećanju.

Što bi poručio mladima koji žele postati e-sportaši?

Preporučio bih im da, ako misle da imaju dovoljno vještina u nekoj igrici, definitivno nastave s time jer e-sport samo raste i u budućnosti bi mogli od toga dobro zarađivati. Ali, ono što je bitno je da tada imaju najbolje rezultate u toj igri. Međutim, neka ne zanemaruju školu ili fakultet jer, ako igrate previše ili prečesto, teže je uspjeti. Konstantno igrati na top razini mentalno te iscrpljuje pa je bitno imati neke hobije da ostaneš sabran i motiviran za igricu.

Kako vidiš budućnost e-sporta u Hrvatskoj?

Vjerujem da će u sljedećih 5 do 10 godina e-sport u Hrvatskoj drastično porasti, kao što je to već bio slučaj u proteklih nekoliko godina. Iako se trenutno ne može mnogo ljudi profesionalno baviti e-sportom u Hrvatskoj, mislim da će se uskoro broj zaposlenih u tom sektoru barem udvostručiti.