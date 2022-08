Toni Frankola, SysKit: Olakšavamo život IT adminima diljem svijeta

SysKit je domaća softverska tvrtka koja od samog osnutka razvija IT proizvode. Po čemu se proizvodne tvrtke razlikuju od drugih IT tvrtki, detaljnije nam je ispričao njihov CEO

SysKit je domaća IT kompanija koja preko 95% svojih prihoda ostvaruje na stranim tržištima. Izvoz softverskih proizvoda u prošloj im je godini iznosio preko 22 milijuna kuna, a na svjetskom tržištu ponovno su se dokazali svojim posljednjim rješenjem, platformom SysKit Point, kojom, kako kažu "žele osvojiti svijet". Sve to nam je bio povod da posjetimo ovu tvrtku i iz prve ruke provjerimo što se to podrazumijeva pod izrazom paketirani softver, odnosno IT proizvod i imaju li proizvodne tvrtke bolji položaj na svjetskom tržištu. Idealan sugovornik za to bio nam je Toni Frankola, izvršni direktor i suosnivač SysKita, koji je proizvodnu tvrtku pokrenuo s Franom Borozanom 2009. godine.

Za početak, što je produktna tvrtka?

Produktna ili proizvodna tvrtka je ona koja je fokusirana na vlastiti proizvod. Dakle, nije riječ o agenciji koja razvija rješenja za druge, već o tvrtki koja ima svoj proizvod i sama ga osmišljava, razvija i prodaje na otvorenom tržištu. Takav je i SysKit, u kojem se – u usporedbi s agencijskim developerskim tvrtkama – ističe veća razina slobode: "Rokove, ciljeve i viziju određujemo sami. No, isto tako je i odgovornost veća, jer sve ovisi o nama, koliko smo agilni, možemo li postavljati trendove i pratiti potrebe klijenata. Bitno je i konstantno unaprjeđivati svoj proizvod te uspješno komunicirati na tržištu. Naš tim kreira produkt, razvija ga u skladu s vlastitom vizijom, a to zahtjeva i od zaposlenika veliku kreativnost i inovativnost pa na tvrtki leži ozbiljna odgovornost osigurati uvjete koji će to i podržati.", Frankola objašnjava.

Jedan od preduvjeta za uspjeh takve tvrtke, koja se, očekivano, susreće i s brojnim rizicima, jest da razvije vrhunski proizvod kroz stjecanje cjelovitog uvida u poslovne boljke koje tehnologija rješava. Tehnologija nije u vakuumu, već u poslovnom kontekstu, pa zbog toga IT-jevci koji stvaraju takav proizvod moraju imati i poslovnu "žicu" – staviti se u cipele klijenta i krenuti od njihovih uvida i iskustava.

"U razvoju smo zauzeli stav “testiraj, isprobavaj, predlaži”. Ali kad stigne vrijeme za isporuku, kod klijenta mora biti deployan vrhunski produkt. Za to nam je potrebno i duboko poslovno znanje, jer u konačnici, kreiramo platformu koja rješava konkretne poslovne probleme. Takav pristup zahtjeva znatne resurse, bilo da je pitanje vremena, financija, ulaganja u istraživanja ili edukacije tima. S druge strane, ako se dokažu na tržištu, proizvodne tvrtke lakše osiguravaju rast. Imaju veći potencijal za skaliranje jer nema jediničnog troška proizvodnje. Postaju zanimljive i investitorima. Međutim, dok se ne dokažu, susreću se s brojnim izazovima. Reklo bi se da time 'igramo rulet na samo jedan broj'. To je igra s većim rizikom, ali i s daleko većim potencijalnim dobitkom".

Demistificirajmo i pojam "paketiranog softvera"…

Ovaj pojam dolazi od, zanimljivo, prakse fejkanja kutija u prodajnim vizualima. Naime, kada se s prodaje softvera u fizičkom obliku, na CD-u s popratnom dokumentacijom, što je sve skupa dolazilo u kartonskoj kutiji, prešlo na download softvera, pojedini su proizvođači nastavili na svojim stranicama vizualizirati upravo kutije softvera, kako bi prikazali što to oni zapravo prodaju. Odatle i taj "paketirani softver", koji danas zapravo označava gotovo rješenje, univerzalno za sve krajnje korisnike.

Primarno su to, dakle, rješenja koja rade isključivo na infrastrukturi klijenta, tako da se preuzmu i instaliraju kod njih. Danas se to radi slično, ali se instalira u Azure podatkovni centar. Kupuje se u Azure trgovini i potom se instalira na server klijenta.

"Naš softver dakle nije klasični SaaS, jer se podaci ne drže na vanjskim poslužiteljima ili kod nas, već je sve "on premise" kod klijenta. Banke i slične institucije ne žele prijeći u cloud zbog sigurnosti, pa su naša rješenja primarno iz tog razloga napravljena na ovaj način. Jednom kada je instaliran naš softver, SysKit više nema pristupa podacima klijenta, sve je pod njihovom kontrolom. Softver je danas, dakle, i dalje "paketiran" ali se instalira na servere", govori Frankola.

Tko i što je SysKit? SysKit su osnovali Frane Borozan i Toni Frankola, nekadašnji kolege iz splitskog Polara, prije gotovo 13 godina. Znali su da žele svoje znanje “zapakirati”, pa su tako tvrtku i zamislili – ne kao agenciju, već kao tvrtku koja ima vlastiti proizvod koji nudi na tržištu. Danas imaju oko 65 zaposlenih, od čega je 25 developera. U odjelu koji nazivaju "proizvodnja", a koji uključuje engineering tvornicu te product tim koji nije isključivo developerski, ukupno trenutačno radi oko 30 ljudi. Budući da SysKit ima vlastiti proizvod i sami ga prodaju, u poslovanju su vrlo bitni i drugi timovi, kao što su prodaja, marketing, financije ljudski potencijali... Njihovo je glavno rješenje management platforma za upravljanje Microsoft 365 okruženjem, SysKit Point. Glavni cilj platforme bolje je razumijevanje podataka i sve što uz nju ide, na primjer klasifikacija tajnosti, sigurno uvođenje vanjskih korisnika u projektima i slično. Pogledamo li strukturu klijenata, gotovo svi su izvan Hrvatske. Od domaćih klijent SysKita je Rimac Grupa, o čijem projektu su izradili i javno dostupnu studiju slučaja. Osim Rimca, pokrivaju autoindustriju, farmaciju te neke javne institucije u SAD-u. Isto tako surađuju s tvrtkama iz maloprodaje, proizvodnje, biotehnologije i fintecha. Zbog sigurnosti i NDA ugovora o klijentima ne govore puno, ali spomenuli su nam klijente kao što su Loacker, Lego i Volvo.

SysKit Point glavni je proizvod ove domaće tvrtke

Koje su prednosti rada u proizvodnoj tvrtki?

Frankola vidi prednost proizvodnih tvrtki u postavljanju vlastitih rokova i ciljeva, kao i posvećivanju određenoj niši u kojoj postaju eksperti.

Naveo je što očekuju, ali i osiguravaju zaposlenicima: "Vrlo nam je bitno da zaposlenike karakterizira kreativnost u rješavanju problema klijenata, jer često radimo simulacije okruženja i mogućih problema s kojima se klijenti mogu susresti. Prema našem iskustvu, takvi izazovi motiviraju ljude, posao im je zbog toga smisleniji i zanimljiviji. Edukacija i proces onboardinga kod nas su dugi i detaljni, jer se ne očekuje da osoba koja dolazi poznaje sve tehnologije. Ona može imati znanje u samo jednom području, a potom će s mentorom ovdje raditi šest mjeseci na razvoju ostalih vještina i upoznavanju ekosustava.

Samo okruženje u kojem radimo, ali i rad na sustavima s više desetaka tisuća korisnika, poseban su developerski izazov. U produktnim se tvrtkama može duboko ući u tehnologiju i postati stručnjak unutar određenog područja. Posljedično, zaposlenici postaju biznis i IT stručnjaci, a konkretno u SysKitu stručnjaci za enterprise okoline, jer radimo s najvećim svjetskim tvrtkama."

Kako proizvodne tvrtke uopće dođu do klijenata?

Proizvodne tvrtke koje rade na svjetskom tržištu moraju se dokazati vrhunskim proizvodima, jer su u svijetu isključivo bitni rezultati i izravni poslovni benefiti koje klijenti dobivaju od tehnologije. Preduvjeti za uspjeh su izgradnja autoriteta u specifičnom području, stalne edukacije potencijalnih klijenata, njegovanje odnosa s postojećim klijentima, kao i značajna ulaganja u marketinške komunikacije. Kako to u SysKitu rade?

Platforma SysKit Point može se skinuti u Azure Marketplaceu, ali primarno kupci ih nalaze "guglanjem", kada traže rješenje za svoje izazove na koje ova kompanija može odgovoriti. Nerijetko ih i sami korisnici, IT administratori preporučuju kolegama u drugim tvrtkama. Osim prodaje, svojim klijentima pružaju i usluge edukacije IT i poslovnih korisnika. Cilj toga je smanjiti teret IT administratorima.

"Rekao bih da je Microsoftova platforma vrlo "živa" okolina koja se stalno mijenja, pa SysKit kao specijalizirani dobavljač softvera olakšava posao IT adminima. Cijeli taj kompleksni sustav s našim rješenjem postaje user friendly, transparentan i jasniji svakom pojedinom korisniku. Trenutačno s platformom SysKit Point pokrivamo preko 1,2 milijun korisnika, a dosadašnjim smo rješenjima obuhvatili tvrtke s ukupno više od 25 milijuna korisnika diljem svijeta", ističe Frankola.

Toni Frankola, izvršni direktor i suosnivač SysKita

Doba proizvodnih tvrtki je ispred nas

Broj proizvodnih tvrtki u Hrvatskoj, kao i IT proizvoda u stalnom je porastu. “Broj IT tvrtki u Hrvatskoj se udvostručio otkad je SysKit osnovan, a pogotovo nam je drago vidjeti da se povećava i broj proizvodnih tvrtki. S obzirom na to da u svijetu postoji velika potražnja za različitim tehnološkim rješenjima, vjerujem da ćemo u idućih nekoliko godina vidjeti sve veći broj IT proizvoda iz Hrvatske, što će imati pozitivni utjecaj na cijelu našu IT scenu, zaposlenike, ali i klijente koji će moći odabrati vrhunska tehnološka rješenja.” zaključuje Frankola.