Panel domaćih IT lidera na .debugu: Južina IT nacije

Na .debugu će vodeći ljudi IT scene još jednom dobiti priliku u panel raspravi prokomentirati sve aktualne teme, pa i kontroverzne teme o kojima tech zajednica bruji posljednjih mjeseci

Bliži se vrijeme kad ćemo otkriti kompletan raspored ovogodišnjeg .debuga, tehnološkog spektakla koji se održava 12. i 13. lipnja pod motom "Reinventing Technology". Uz sve ono što smo dosad otkrili na debug.hr, danas vam predstavljamo vam paneliste koji će, kao vodeći ljudi nekih od najpoznatijih domaćih IT kompanija raspravljati o aktualnim, pa i kontroverznim temama koje tište tehnološku scenu Hrvatske.

Južina IT nacije - kako kontinuirano rasti na vjetrometini?

U vrtlogu globalnih političkih napetosti, nestabilnosti na financijskim tržištima i značajnih promjena dinamke na tržištu radne snage potaknutih ubrzanim razvojem umjetne inteligencije, rastućim cijenama i neizvjesnim poslovnim uvjetima, predviđanje poslovnih kretanja postalo je jedan od najvećih izazova za hrvatski IT sektor. Najuspješnija posuzeća odgovaraju na to preusmjeravanjem strategija, stvaranjem novih poslovnih prilika i privlačenjem svježe klijentele. Lideri najizdržljivijih tehnoloških tvrtki u nas otkrit će kako uspijevaju proniknuti u budućnost i zadržati vodeću poziciju pod kišom metaka, u situaciji koja se već dvije godine, i na globalnoj i na lokalnoj razini, može opisati kao - teška južina….

Navedeno će u C-level panel raspravi s našim tradicionalno vrhunskim moderatorom Petrom Štefanićem pretresati:

Lidija Karaga (Solvership, CEO) – predsjednica uprave i suosnivačica tvrtke Solvership, specijalizirane za analitiku i poslovnu inteligenciju. Kao poslovna analitičarka i rukovoditeljica projekata s preko 20 godina iskustva, fokusirana je na transformaciju financijskih procesa kroz naprednu analitiku i sustave poput IBM Cognos, ističući se u povezivanju poslovnih i tehničkih zahtjeva.

Nataša Zec (Pontis Technology, CEO) – osnivačica i direktorica brzorastuće IT tvrtke Pontis Technology koju je pokrenula nakon karijere u pravu i IT sektoru, te uspješno razvila u kompaniju s preko 90 zaposlenika, šireći je i na susjedna tržišta. Pravnica po struci, slučajno je ušla u IT industriju prije 15 godina, a danas vodi tvrtku koja se fokusira na razvoj softverskih rješenja unutar međunarodne grupacije Bridgewest.

Frane Borozan (SysKit, CEO) – suosnivač, predsjednik uprave i neslužbeni resident DJ tvrtke SysKit. Kao dijete sanjao je o tome da postane vozač kamiona za smeće, ali su ga zanimanje za Microsoft Remote Desktop Service, Citrix XenApp i SBC odveli u svijet IT-ja. Ovih dana radi na unaprjeđenju hibridne kolaboracije i sigurnosti resursa mega tvrtkama u SAD-u i zapadnoj Europi.

Zlatko Hrkać (Sofascore, CEO) – suosnivač i glavni direktor SofaScorea, ugledne tech kompanije sa zagrebačkih Vrbana koja stoji iza istoimene aplikacije za praćenje sportskih rezultata u realnom vremenu, s preko 25+ milijuna aktivnih korisnika u cijelom svijetu.

Panel "Južina IT nacije - kako kontinuirano rasti na vjetrometini?" – samo na glavnoj pozornici .debuga i u live streamingu pogledajte prvog dana konferencije.

Ulaznice za .debug 2025 pronađite u nastavku.