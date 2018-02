iOS 11.3 u beta verziji donio rješenje problema s usporavanjem iPhonea

Jedan od većih skandala u posljednje vrijeme u svijetu tehnologije bilo je otkriće da Apple starije modele iPhonea namjerno softverski usporava. Očekivano, svi su odmah naprečac zaključili kako je riječ o "planiranom zastarijevanju" uređaja, što je zapravo ljepši naziv za usporavanje starih modela kako bi kupci prije kupili novi model.

Nedugo po otkriću ove prakse, iz Applea su pojasnili da je zaista riječ o usporavanju uređaja, ali da razlog tomu nije tjeranje korisnika na kupovinu novih iPhonea, već da se radi o čuvanju zdravlja baterije koje se aktivira samo u kritičnim situacijama (kada je baterija pri kraju). Više o svemu mogli ste u više navrata čitati na našim stranicama, a Apple je ponudio i jeftiniju zamjenu spornih baterija te najavio da će cijeli proces učiniti transparentnijim.

Usporavanju su podložni iPhone SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, i 7 Plus