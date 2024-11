iPhone 14 Plus ima problema s kamerom, Apple omogućio besplatan popravak

U malom postotku prodanih uređaja modela iPhone 14 Plus, kažu u Appleu, događa se da se tijekom korištenja kamere na ekranu ne prikazuje preview slike. Tehnički problem uočen je kod uređaja proizvedenih u razdoblju od 10. travnja 2023. do 28. travnja 2024. godine, samo kod uređaja navedenog tipa.

Ako se nalazite među vlasnicima uređaja iPhone 14 Plus i iskusili ste opisani problem s kamerom, serijski broj svojeg mobitela možete upisati na ovom mjestu te provjeriti ulazi li on u program besplatnog popravka. U slučaju da je obuhvaćen opozivom, mobitel ćete moći odnijeti u najbliži ovlašteni servis, gdje će on biti besplatno popravljen.

Iz Applea pritom napominju da će uređaji na servisu biti dodatno provjereni. K tome, ako problematični iPhone 14 Plus ima bilo kakvo oštećenje, koje onemogućava popravak, kao što je napuknuto stražnje staklo, taj će se problem morati riješiti prije besplatnog servisa kamere. U nekim slučajevima to može predstavljati dodatne troškove za vlasnika uređaja.

iPhone 14 Plus lansiran je u rujnu 2022. godine

Modeli iPhonea 14 Plus kupljeni u bilo kojoj zemlji Europskog ekonomskog područja mogu se servisirati u svim zemljama te regije. Popravak u sklopu opoziva ne produljuje tvorničko jamstvo. Korisnici, pak, koji su iskusili navedeni problem s kamerom, a ranije su popravili uređaj o svojem trošku, mogu od Apple zatražiti i povrat novca.

Program besplatnog popravka pokriva modele iPhonea 14 Plus tri godine nakon prodaje.