Šuška se da će iPhone u verziji 16 imati veće zaslone od aktualne generacije

Iako je aktualni model iPhonea na tržištu onaj verzije 14, već se mjesecima mogu pročitati razne glasine i špekulacije o modelu 15, koji se na tržištu očekuje ove jeseni. No, ambiciozni izvori iz dobavnog lanca, koji se bave proizvodnjom ekrana, već javljaju da Apple mijenja planove za model 16, koji će, po svemu sudeći, na tržište stići tek u jesen 2024. godine. Glavna promjena u odnosu na sadašnji asortiman bit će, još jednom, promjena dijagonala zaslona.

Rastu svi modeli

Ona će obuhvatiti modele iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max, koji će biti izrađeni oko ekrana dijagonala 6,3 odnosno 6,9 inča. Bit će to, dakle, oko 0,2 inča (5 milimetara) veće dijagonale nego kod postojećih modela 14, a vjerojatno i serije 15, za koju se vjeruje da će zadržati isti oblik.

Ovu informaciju za portal MacRumors iznio je analitičar Ross Young, uz napomenu da bi Apple mogao više detalja o novim dijagonalama ekrana, i to na dvije decimale, otkriti na konferenciji Display Week u Los Angelesu krajem ovoga mjeseca. Isto tako, naveo je i da će osnovni modeli, iPhone 16 i iPhone 16 Plus, također imati veće zaslone nego što ih to ima aktualna generacija.

Od modela mini su, dakle, trajno odustali, iako neki vjeruju da će se iPhone 13 mini jednoga dana vratiti kao neki novi, jeftiniji model u seriji SE. Što će do serije 16 biti s notchevima i rupama u zaslonima, Appleovim "dinamičnim otokom" i debljinom okvira oko zaslona, za sada nije poznato.