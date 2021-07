Dominacija kineskih kompanija u top 10 proizvođača pametnih telefona

Globalne isporuke mobitela u proteklom tromjesečju su pokazale oporavak nakon pandemije i rasle su za 6,9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupno je, prema podacima koje je objavila istraživačka kuća Omdia, u vremenu od travnja do lipnja ove godine u svijetu isporučeno 299,1 milijun pametnih telefona, a u prvih šest mjeseci taj broj iznosi 651,8 milijuna. Na razini prve polovice godine ukupni rast u odnosu na 2020. je čak 17,4%.

Kad je riječ o glavnim igračima, već smo ranije doznali da je Xiaomi u prošlom tromjesečju zabilježio izvrsne prodajne rezultate te da je na drugom mjestu ljestvice prestigao nekada nedodirljivi Apple. Prvo mjesto i dalje drži Samsung, no i oni i Apple u posljednjem su kvartalu zabilježili manji oporavak prodaje u odnosu na lanjsko razdoblje. Samsung je povećao isporuke za 5,6%, a Apple za 7,5%. No, to je relativno malo ako znamo da je Xiaomi u isto vrijeme rastao 72,9%, Oppo 44,7%, a Vivo 33,5%.

Dominaciju kineskih proizvođača vidimo nakon prva tri spomenuta mjesta – do kraja ljestvice top 10 tvrtki sve preostale su u kineskom vlasništvu.

Top 10 proizvođača pametnih telefona, 2. kvartal 2021.

Rang Proizvođač Isporuke (mil.) Tržišni udio 1 Samsung 57.3 19% 2 Xiaomi 49.9 17% 3 Apple 42.9 14% 4 Oppo 32.5 11% 5 vivo 31.6 11% 6 Realme 11.4 4% 7 Motorola 10.6 4% 8 Huawei 9.8 3% 9 Tecno 7.1 2% 10 Honor 6.7 2%

Izvor: Omdia

Istraživači koji su izradili ovu analizu poručuju da je vidljiv oporavak tržišta mobitela nakon utjecaja pandemije, i to unatoč novim restrikcijama zbog širenja delta varijante koronavirusa i nestašicama na tržištu čipova. No, za naredno tromjesečje predviđaju pad u odnosu na prodaju od prošle godine, kako zbog sve većeg utjecaja nestašice tako i zbog očekivanog pada potražnje.