Dovoljan je gutljaj alkohola da se mozak trajno promijeni

Od ekstrakcije srebra iz solarnih panela do podvodnih generatora energije valova, istraživači širom svijeta i ovaj su tjedan predstavili niz otkrića i iskoristivih rješenja

Srebro je bitan metal za funkcioniranje solarnih panela. Međutim, količina prirodnog srebra pronađenog u rudama drastično se smanjuje. To utječe na proizvodnju fotonaponskih, solarnih ćelija, ali i na LED čipove, nuklearne reaktore i medicinsku opremu. No, sad su istraživači Sveučilišta u Leicesteru otkrili alternativni način ekstrakcije srebra visoke čistoće iz korištenih solarnih panela. Proces može oporaviti metale iz dotrajalih solarnih ploča pomoću jeftinih, ekološki prihvatljivih otapala.

Nova metoda može izvući više od 90 posto srebra i aluminija iz solarne ploče u samo deset minuta. Štoviše, dobiveno srebro je visoke čistoće, što znači da se može ponovno koristiti u industrijskim uvjetima

Ove nove, "neobične" slane vode nude nove mogućnosti za obradu metala, kažu istraživači. Za razliku od "obične" slane vode, napravljene od natrijevog klorida, koristili su kolin klorid i kalcijev klorid, a u daljnjim studijama istražit će i druge soli.

Prilagodljiva elektronika

Istraživači Kraljičinog sveučilišta u Belfastu istražili su kristalni feroelektrični film litij niobata tanak samo 500 nanometara. Otkrili su da je mobilnost električnog naboja bila iznimno brza na sobnoj temperaturi. Ove brzine mogu biti "najviša vrijednost sobne temperature u bilo kojem oksidu" i "barem usporedive s onom viđenom u grafenu", zapisali su u radu koji objavljuje Advanced Materials.

Konusne stijenke feroelektrične domene u litijevom niobatu

Precizno poznavanje takvih parametara "potrebno je za predviđanje i izradu pouzdanih uređaja, kažu istraživači kojima je na umu "stvaranje, uništavanje i reformiranje potpuno savitljivih ili efemernih nano krugova". A to bi pak bilo od koristi u neuromorfnom računalstvu koje oponaša mozak, s neuromorfnim uređajima koji igraju ulogu sinapsi koje povezuju neurone.

Zdravstveni senzori utkani u majice

Istraživači s Imperial Collegea u Londonu ugradili su nove jeftine senzore koji prate disanje, broj otkucaja srca i razinu amonijaka u majice i maske. Potencijalne primjene za ovo kreću se od praćenja tjelovježbe, kvalitete sna i stresa do dijagnosticiranja i praćenja bolesti putem daha i vitalnih znakova.

Materijal se može prati u perilici te je manje lomljiv i električki vodljiviji od komercijalno dostupnih vodljivih niti na bazi srebra, što znači da se može dodati više slojeva za stvaranje složenijih vrsta senzora

Senzori, predstavljeni u časopisu Materials Today, jeftini su za izradu, ispredeni su od vodljive niti na bazi pamuka zvane Pecotex. Za oko 10 penija može se proizvesti metar niti za besprijekornu integraciju desetak senzora u odjeću. Pecotex je uz to kompatibilan sa standardnim kompjuteriziranim tekstilnim strojevima. Istraživači sada planiraju istražiti nova područja primjene, poput skladištenja i prikupljanja energije te biokemijske senzore.

Tone ogledala

Ben Nowack, 26-godišnji inovator i poduzetnik, tvrdi da je razvio metodu koja bi omogućila proizvodnju solarne energije i tijekom noći. Nowack je prethodno radio u SpaceX-u, a trenutno je izvršni direktor Tons of Mirrors, tvrtke koju je osnovao s vizijom fosilna goriva da zamijeni jeftinijom i pristupačnijom solarnom energijom.

Velika zrcala i kolimatorski uređaj Nowack želi instalirati na Međunarodnoj svemirskoj postaji

Tons of Mirrors planira instalirati velika zrcala i kolimatorski uređaj na Međunarodnoj svemirskoj postaji kako bi tijekom noći sunčevu svjetlost preusmjeravao na solarne ploče na Zemlji. Ovaj orbitalni solarni reflektor reflektira bi sunčevu svjetlost na Zemlju dok kruži u svemiru.

Nowacku ne nedostaju ideje

Nowackova početna zamisao bila je okružiti Zemlju beskonačno dugom vakuumskom cijevi koja sadrži sunčevu svjetlost usmjerenu pomoću zrcala u svemiru. Budući da ovaj pristup nije bio ekonomičan, vakuumsku je cijev zamijenio kolimatorom, uređajem koji veliki val čestica ili svjetlosti sužava u uski snop.

Podvodni generator energije valova

Američki startup CalWave najavio je uspješan završetak testiranja na otvorenom oceanu svoje tehnologije čiste energije nazvane xWave, otkriva New Atlas. Uređaj, dizajniran da iskoristi snagu valova za proizvodnju električne energije, pokazao je više od 99 posto rada sustava tijekom deset mjeseci dugog testiranja u oceanu nadomak San Diega.

Uređaj koristi snagu valova za proizvodnju električne energije

xWave radi pod vodom kako bi se zaštitio od katastrofalne štete uzrokovane nemirnim morem. To je ključno za dugovječnost uređaja, objašnjavaju u CalWaveu, kao i sustav špule koji omogućuje da xWave radi tijekom lošeg vremena. Uređaj bi, kažu u startapu, trebao biti jeftiniji od konkurencije i učinkovito raditi godinama pod vodom. Sustav ima antikorozivni premaz i premaz protiv bioobraštanja te navodno nije opasan po morski život.

Biofilm spašava živote

Znanstvenici Centra za inženjerstvo biofilma Državnog sveučilišta u Montani razvili su inovaciju koja replicira mikrobe koristeći tehnologiju 3D ispisa. Biofilm je izraz za sluzave prostirke koje nastaju kada se bakterije i druge klice zalijepe za površine i tvore složene zajednice koje su često otporne na konvencionalna sredstva za dezinfekciju.

Sustav 3D ispisa može točno posložiti mrežu pojedinačnih bakterija u hidrogelu

Istraživači su posljednje dvije godine razvijali i testirajući sustav 3D ispisa koji može točno posložiti mrežu pojedinačnih bakterija u hidrogelu, prozirnoj tvari nalik na žele. Pomoću tehnologije 3D printanja mapirali su mikroorganizme unutar kapi tekuće hidrogelne smole i uz pomoć laserskog svjetla stvorili osnovni biofilm.

Robot koji se zna smijati

Nije da roboti ne mogu otkriti smijeh ili se nasmiješiti na lošu šalu. Izazov je stvoriti ljudske nijanse humora za sustav umjetne inteligencije kako bi se poboljšali prirodni razgovori između robota i ljudi. Istraživači Sveučilišta Kyoto u Japanu dizajnirali su UI koja svoje znakove preuzima kroz zajednički sustav smijeha. Svoj inovativni pristup opisali su u časopisu Frontiers in Robotics and AI.

Njihov AI sustav nazvan Erica zna kada se i kako smijati u različitim situacijama. Istraživači su osmislii tri podsustava: jedan detektira smijeh, drugi odlučuje hoće li se smijati, a treći odabire prikladni smijeha. Koncept je testirani u trominutnim dijalozima između Erice i stvarne osobe.

“Najznačajniji rezultat ovog rada je da smo pokazali kako možemo kombinirati sva tri zadatka u jednom robotu. Vjerujemo da je ova vrsta kombiniranog sustava nužna za ispravno ponašanje pri smijanju, a ne samo za otkrivanje smijeha i reagiranje na njega", kažu istraživači o projektu koji bi trebao pomoći programerima u stvaranju prirodnije interakcije između ljudi i umjetne inteligencije.

Govedina iz 3D printera

Izraelska prehrambena kompanija Steakholder želi promijeniti naše prehrambene navike pa su uz pomoć 3D printera proizveli Omakase Beef Morsels, jelo inspirirano japanskom wagyu govedinom.

Zalogaji govedine Omakase sastoje se od više slojeva mišićnog i masnog tkiva diferenciranih od goveđih matičnih stanica. Svaki sloj zasebno se tiska s dvije različite bio tinte, jedne za mišiće i druge za salo. Slojevi su ispisani u nizu mišića i sala što utječe na sočnost zalogaja.

Omakase Beef Morsels

Gutljaj alkohola trajno mijenja mozak

Istraživači sa sveučilišta u Kölnu, Mannheimu i Heidelbergu pokazali su da čak i jedna doza alkohola trajno mijenja morfologiju neurona. Konkretno, alkohol utječe na strukturu sinapsi, kao i na dinamiku mitohondrija, otkriva studija časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences.

Istraživači su koristili modele voćnih mušica i miševa kako bi testirali svoju teoriju i otkrili promjene izazvane etanolom u dva područja: dinamici mitohondrija i ravnoteži između sinapsi u neuronima

U stanicama tretiranim etanolom poremećeno je kretanje mitohondrija, ali i kemijska ravnoteža određenih sinapsi. Te su promjene bile trajne i potvrđene su promjenama u ponašanju životinja: miševi i vinske mušice poslije bi konzumirali su više alkohola.

"Ovi mehanizmi ukazuju da je prvo trovanje alkoholom u ranoj dobi kritični faktor rizika za kasnije trovanje alkoholom i razvoj ovisnosti", kažu istraživači. "Prepoznavanje trajnih promjena ovisnih o etanolu važan je prvi korak u razumijevanju kako se akutno pijenje može pretvoriti u kroničnu zlouporabu alkohola."