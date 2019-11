HUP: Poslodavci od informatičara više ne očekuju samo tehničke vještine

U istraživanju su sudjelovali svi poslovni segmenti koji zapošljavaju: ICT industrija, poslodavci u ne-IT firmama i uprava, i to iz svih segmenata poslovanja – od uprave, izvršnog rukovodstva pa do samih IT stručnjaka, voditelja timova, zaposlenika koji neposredno sudjeluju u odabiru mladog kadra. Kao poseban, stručni segment, uključeni su stavovi profesionalaca zaposlenih u odjelima ljudskih potencijala (21%). Odgovorilo je 155 ispitanika iz 49 tvrtki koje se bave IT uslugama, 43 ih se bavi izradom softvera, a 25 su iz sektora uprave. Istraživanje je obuhvatilo i 38 tvrtki u kojima IT nije primarna djelatnost, ali i te kako zapošljavaju mlade informatičare.