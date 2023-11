Istražili smo – ima li posla za developere na domaćem tržištu?

Posljednjih se mjeseci sve češće u kontekstu domaće IT industrije govori o "krizi", o padu prihoda, sve manjoj potražnji za programerima i ostalim IT stručnjacima, pa i masovnim otpuštanjima, nerijetko i o gašenju projekata ili poduzeća.

"Pad rasta"

Tako, na primjer, prema pokazatelju OVI indeks Ekonomskog instituta Zagreb, ove godine raste potražnja za radom, no na ljestvici najtraženijih zanimanja najveći pad bilježi zanimanje programera. Na nedavno održanom događanju CISEX Friday čuli smo i analizu IT sektora analitičarke Tajane Barančić, koja je podijelila podatke o zapošljavanju u IT sektoru. U tim podacima bilo je vidljivo usporeno zapošljavanje na razini cijelog sektora, no i dalje je riječ o neto povećanju broja radnih mjesta. Ovaj "pad rasta", do kojeg je došlo tijekom godine, objasnila je i nedavno u našoj emisiji Tech Radar.

Podaci su prikupljeni prema NKD šifri djelatnosti J62, u koju spadaju računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, upravljanje računalnom opremom i sustavom te ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima Tajana Barančić, Astra poslovni inženjering

Anketa

Nastavno na ove informacije, obratili smo se najpoznatijim predstavnicima domaćeg IT sektora, kada je riječ o programiranju u užem smislu. Anketirali smo gotovo 40 developerskih tvrtki, od malih, preko srednjih do srednje velikih, mahom onih koje su proteklih godina sudjelovale na developerskoj konferenciji .debug. Cilj nam je bio provjeriti kakva je situacija "na terenu", tj. traže li oni developere i dalje, ali i koliko su ih ove godine zaposlili u odnosu na prošlu, po mnogočemu rekordnu, godinu.

Naša anketa sastojala se od četiri pitanja:

Koliko ste developera zaposlili u prva tri kvartala 2022.?

Koliko ste developera zaposlili u prva tri kvartala 2023.?

Koliko ih je napustilo kompaniju u istom razdoblju (neovisno o razlozima)?

Koliko trenutačno imate otvorenih developerskih radnih mjesta?

Očekivano, odgovore nismo dobili od svih, ali smo ih prikupili 15-ak, sasvim dovoljno da kompiliramo i anonimiziramo rezultate. Napomenimo da se ovdje, stručno gledano, radi o malom prigodnom anketnom uzorku, za koji ne tvrdimo da je reprezentativan. No, očito je da je relevantan, budući da se dobiveni trendovi poklapaju s onima koje smo vidjeli ranije. Kad je riječ o radnim mjestima, podatke smo tražili samo za developere (bez srodnih radnih mjesta kao što su BA, QA, project manageri i slično).

Rezultati

Među, dakle, anketiranim programerskim kompanijama vidljiv je pad broja novozaposlenih developera ove godine, koji se kod mnogih podudara s brojem onih koji su napustili radno mjesto od početka 2022. godine. Riječ je, dakle, i o prirodnoj fluktuaciji i o manjem aktivnom zapošljavanju novih stručnjaka tijekom ove godine, ovisno koga pitate.

Neki od dodatnih rezultata:

Od anketiranih, polovica kompanija trenutačno nema otvoreno niti jedno programersko radno mjesto.

Otprilike svaka treća kompanija zaposlila je jednak broj developera ove i prošle godine, dok je kod njih 70-ak posto zabilježen pad novih zapošljavanja.

Polovica ih je tijekom 2023. godine nadomjestila odlaske jednakim ili većim brojem novozaposlenih, dok su ostale smanjile ukupni broj developera u promatranom razdoblju.

Oglase za neke od otvorenih radnih mjesta u domaćem IT sektoru i dalje možete pronaći na debug.hr/jobs.

Tech Radar #159 - Je li stvarno hrvatski IT u krizi, koliko će to trajati i hoće li biti otkaza?