Kirurzi su uz određenu glazbu brži i precizniji, a vozači štedljiviji

Dva su zanimljiva eksperimenta, povezana s medicinom, automobilima i glazbom, objavljena ovih dana. Jedan je uobličen u znanstveni rad u časopisu Langenbeck's Archives of Surgery, a izradili su ga znanstvenici sa Sveučilišta u Heidelbergu, dok je drugi izradio južnokorejski proizvođač automobila Kia, u suradnji sa stručnjacima za akustiku, psihologiju i znanost zvuka.

Oba istraživanja pokazala su ono čega smo već donekle svi svjesni – da glazba koju slušamo dok obavljamo neki posao može utjecati na izvedbu i efikasnost. No, rezultati istraživanja pokazali su i koju je glazbu najbolje slušati – u operacijskoj sali i za volanom električnog vozila, za optimalne rezultate. Evo što su istraživači zaključili…

Za kirurge bolji rock

Kad je riječ o kirurgiji, poslu koji zahtijeva visoku preciznost i koncentraciju liječnika/kirurga, pokazalo se da je njihova brzina rada, ali i preciznost, povećana u situacijama kada slušaju dobri stari rock'n'roll. Kirurzi koji su slušali, primjerice AC/DC-jeve hitove Highway To Hell i T.N.T. određene su rezove skalpelom prosječno proveli za 139, umjesto za 236 sekundi. Pritom su čak bili i 5% precizniji nego bez glazbe.

Drugi primjer su uspješnice legendarnih Beatlesa, Hey Jude i Let It Be. Ove su pjesme za čak 50% ubrzale šivanje rana, ali samo u uvjetima kada su bile puštane tiho. Generalni zaključak studije jest – soft rock i hard rock glazba značajno mogu poboljšati izvedbe kirurga, a kod hard rocka efekt je posebno izražen kada ga se pušta glasno.

Zanimljivo, jedno starije istraživanje Spotifya pokazalo je kako 90% kirurga sluša glazbu dok operira, pri čemu njih polovica sluša upravo rock: Metallica, Led Zeppelin, AC/DC, i Scorpionsi su tada bili njihov najčešći glazbeni izbor.

Za uštedu struje – Beethoven

A sada, na automobile. Vozite li električni automobil iznimno je bitno s njime biti "lagan na gasu", kako ne biste ostali bez struje prije sljedeće punionice. S obzirom na divljanja cijena goriva, slično se može primijeniti i na klasična vozila – nježnije upravljanje, lakše ubrzavanje i općenito vožnja s manje emocija uštedjet će i struju i dizel i benzin. Stručnjaci južnokorejske Kije istražili su koju glazbu je najbolje slušati želite li na odredište stići uz manju potrošnju, bilo struje bilo fosilnih goriva.

Za eksperiment su uzeli svoj novi električni SUV EV6 i dali ga u ruke osobama bez iskustva u vožnji električnih automobila. Pritom su im puštali različitu glazbu, pratili im biometrijske podatke, ali i potrošnju struje, ne bi li utvrdili koliko koja vrsta glazbe utječe na ukupni ostvareni doseg vozila.

Pjesme koje su slušali bile su: Tycho – Awake, Adele – Hello, The Weeknd – Blinding Lights, Anna Meredith – Nautilus, Kanye West – Fade, i Ludwig van Beethoven – Simfonija br. 9 u d-molu, op. 125. Pokazalo se da su najviše kilometara prešli vozači koji su slušali Beethovena, dok su brže pop pjesme dovele do brže potrošnje baterije.

Najgore u tom smislu kotira The Weeknd, a Adele se smjestila otprilike u sredinu ljestvice. Podaci su pokazali da su vozači uz klasičnu glazbu bili i do četiri puta štedljiviji u vožnji od onih koji su slušali dinamičnije i modernije kompozicije.