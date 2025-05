Laser čita tekst s kilometarske udaljenosti

Najoštriji ljudski vid dovoljno je dobar da pročita sitna slova na pregledu kod oftalmologa s udaljenosti od nekoliko metara. No, to je neusporedivo s novim uređajem koji sitne pojedinačne znakove može skenirati na udaljenosti do 1360 metara.

Neki od znakova koji su očitani mjerenjem intenziteta svjetlosti Liu i sur., Physical Review Letters

Interferometrija intenziteta ima drugačiji pristup snimanju od konvencionalnih kamera: umjesto izravnog mjerenja svjetlosnih valova, ovi uređaji mjere način na koji se svjetlost reflektira i interferira sama sa sobom, a zatim iz tih podataka sastavljaju sliku. Istraživači Kineskog sveučilišta znanosti i tehnologije nedavno su testirali instrument koji emitira osam infracrvenih laserskih zraka usmjerenih prema određenoj točki u daljini. Intenzitet refleksija svjetlosti snimali su uz pomoć dva teleskopa i sliku rekonstruirali pažljivom kalibracijom osam laserskih zraka.

Daljnja poboljšanja

”Uspješno smo snimili ciljeve milimetarske skale smještene na udaljenosti od 1,36 km, postižući poboljšanje rezolucije za oko 14 puta u odnosu na granicu difrakcije jednog teleskopa“, napisali su istraživači u radu, objavljenom u časopisu Physical Review Letters.

Istraživači su mogli čitati tekst s udaljenosti od gotovo jedne milje Liu i sur., Physical Review Letters

Istraživači su mogli točno čitati slova s ​​rezolucijom od 3 mm. Da su koristili samo jedan teleskop, dobili si rezoluciju od 42 mm. Moguća su, kažu, i daljnja poboljšanja u načinu upravljanja infracrvenim laserskim svjetlima, a sustavu bi se mogao dodati i AI algoritam koji bi još preciznije interpretirao određeni tekst i oblike.