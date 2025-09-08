LLM autonomno izvršava kompletne 'ransomware' napade

Ransomware 3.0 se pokazao toliko uvjerljivim da su sigurnosni stručnjaci povjerovali kako je riječ o pravom zlonamjernom softveru

Mladen Smrekar ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 15:15
Studija Nujorškog sveučilišta pokazuje da AI sustavi mogu provoditi potpune napadačke kampanje 📷 Freepik
Istraživači Njujorškog sveučilišta upozoravaju da veliki jezični modeli koji se koriste u naprednim AI sustavima lako mogu postati moćno oružje u rukama kibernetičkih kriminalaca. U novoj studiji, pohranjenoj na arXivu, pokazali su da umjetna inteligencija može autonomno provesti čitavu kampanju ransomware napada – od inicijalnog probijanja sigurnosti, preko pronalaženja i šifriranja osjetljivih datoteka, sve do generiranja prijetećih poruka s uputama za otkupninu.

Ransomware 1.0 2.0 (lijevo) i Ransomware 3.0 📷 Raz, Udeshi, Charan, Krishnamurthy, Khorrami, Karri
Ova vrsta napada, za koju tim koristi naziv "Ransomware 3.0", u praksi se pokazala toliko uvjerljivom da je sigurnosna tvrtka ESET, nakon što se prototip pojavio na VirusTotal platformi, isprva povjerovala kako je riječ o pravom zlonamjernom softveru stvorenome izvan istraživačkog okruženja.

Panika zbog PromptLocka

ESET ga je tada nazvao "PromptLock“, vjerujući da se radi o prvom AI-ransomwareu u stvarnom svijetu. Tek nakon dodatne analize otkriveno je da je riječ o znanstvenom eksperimentu i dokazu koncepta.

Pregled sustava Ransomware 3.0, uključujući osnovne module i skupove upita prirodnog jezika. HTTP transportni modul povezuje sve naredbe prema i od LLM API poslužitelja 📷 Raz, Udeshi, Charan, Krishnamurthy, Khorrami, Karri
Istraživači smatraju da je samo pitanje vremena kada će stvarni akteri prijetnji iskoristiti AI za ovakve napade, zbog čega je, kažu, ključno pravovremeno pripremiti strategije obrane i razviti alate za otkrivanje AI-generiranih kibernetičkih prijetnji.



