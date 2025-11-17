Hakeri skupine Clop napali Logitech i ukrali im 1,8 TB poslovnih podataka

Švicarska tvrtka Logitech potvrdila je da je pretrpjela hakerski napad i krađu podataka, no naglašavaju da incident nije utjecao na proizvodnju niti su kompromitirane osjetljive financijske informacije

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 17. studenog 2025. u 11:36

Logitech International je Američkoj komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC) prijavio nedavni kibernetički incident, čime je i službeno potvrđeno da je tvrtka pretrpjela hakerski napad, koji je rezultirao ovećom krađom podataka. Proizvođač računalne periferije u tom dokumentu navodi da napad nije utjecao na njihove proizvode, poslovne operacije ili proizvodne procese.

Švicarska multinacionalna kompanija odmah je po otkrivanju incidenta pokrenula opsežnu istragu. U odgovoru na napad angažirali su vanjske tvrtke za kibernetičku sigurnost koje će istražiti opseg štete. Prema trenutačnim saznanjima, ukradeni podaci vjerojatno uključuju ograničene informacije o zaposlenicima i potrošačima, kao i podatke vezane uz kupce i dobavljače.

Podaci kupaca netaknuti

Ipak, iz tvrtke ističu da ne vjeruju da su hakeri pristupili najosjetljivijim informacijama, poput nacionalnih identifikacijskih brojeva ili podataka o kreditnim karticama kupaca, jer takvi podaci nisu bili pohranjeni u sustavima koji su pretrpjeli napad.

Do incidenta je došlo putem "zero-day" ranjivosti treće strane, koju je Logitech zakrpao čim je odgovarajuća nadogradnja postala dostupna. Iako u svojem službenom izvješću ne imenuju izrijekom dobavljača softvera, incident se povezuje s ranjivošću Oracle E-Business Suitea. Taj su propust ove godine hakeri masovno iskorištavali u nizu krađa podataka, a odgovornost za napad preuzela je iznuđivačka hakerska skupina Clop, poznata po sofisticiranim i opsežnim ucjenjivačkim (ransomware) kampanjama.

Službena potvrda incidenta dolazi neposredno nakon što je grupa Clop prošlog tjedna dodala Logitech na svoju internetsku stranicu namijenjenu iznudi žrtava. Hakeri su tom prilikom objavili gotovo 1,8 TB podataka za koje tvrde da su ukradeni iz sustava te tehnološke kompanije, što je i potaknulo Logitech na službeno očitovanje regulatornim tijelima.



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija