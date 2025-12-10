Održano ovogodišnje izdanje NATO-ove vježbe za jačanje kolektivne kibernetičke obrane

Cyber Coalition godišnja je NATO-ova vježba kolektivne kibernetičke obrane koja je okupila više od tisuću sudionika, a ponovno su u njoj sudjelovali i predstavnici Hrvatske iz civilnog i vojnog sektora

Sandro Vrbanus srijeda, 10. prosinca 2025. u 13:23
📷 MORH/ T. Brandt
MORH/ T. Brandt

Globalna sigurnosna slika se mijenja, a Hrvatska, kao aktivni sudionik, kontinuirano jača svoje kapacitete u kibernetičkoj obrani kroz sudjelovanje u godišnjoj NATO-ovoj vježbi kibernetičke sigurnosti. Naši su sudionici na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu od 28. studenoga do 5. prosinca bili dijelom međunarodne vojne vježbe "Cyber Coalition 25", objavio je MORH.

Riječ je o jednoj od najvećih i najznačajnijih kibernetičkih vježbi, koja predstavlja vodeću godišnju NATO-ovu vježbu kolektivne kibernetičke obrane. Ove godine je okupila više od tisuću sudionika iz preko trideset zemalja članica NATO-a, partnerskih država i promatrača, a već osamnaestu godinu zaredom organizira je Savezničko zapovjedništvo za transformaciju.

Republika Hrvatska aktivno je uključena u vježbu "Cyber Coalition" od 2013. godine, nakon što je sudjelovala kao promatrač od 2009., kontinuirano jačajući svoje kapacitete u području kibernetičke obrane. U hrvatskoj provedbi vježbe "Cyber Coalition 25" sudjelovalo je Zapovjedništvo za kibernetički prostor kao nacionalni nositelj, u suradnji s predstavnicima Ministarstva obrane RH, Oružanih snaga RH, brojnim državnim institucijama, akademskom zajednicom te privatnim sektorom, osiguravajući time širok nacionalni doprinos i međusektorsku suradnju.

Nužnost civilno-vojne suradnje

Zapovjednik Zapovjedništva za kibernetički prostor, pukovnik Davor Stanković, istaknuo je da globalna sigurnosna slika ukazuje kako kibernetički prostor više nije samo podrška konvencionalnom ratovanju, već "prvo bojište, područje u kojem napadi mogu paralizirati kritične sustave, narušiti povjerenje javnosti i destabilizirati čitave regije". Dodao je da porast hibridnih aktivnosti, naprednih ransomware kampanja te uporaba digitalnih alata za ucjenu i sabotažu potvrđuju da je kibernetička sigurnost postala temelj nacionalne i kolektivne sigurnosti.

📷 MORH
MORH

Izaslanik načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadir Tihomir Tomić, naglasio je važnost civilno-vojne suradnje koja je temelj vježbe od 2013. godine, kada je Hrvatska počela s jednim scenarijem na mreži. "Danas sudjelujemo u svim scenarijima, što nas čini čvršćima, jačima i stabilnijima," rekao je Tomić.

Kompleksni scenariji

Nacionalni voditelj vježbe, pukovnik Kristijan Jakopanec, pojasnio je kompleksnu strukturu sudjelovanja s četiri razine. Prvu razinu čini nacionalni direktor vježbe, odgovoran za nadzor i ukupno vođenje. Drugu razinu čine kontrolori vježbe smješteni u Talinu, koji nadziru tijek, usmjeravaju aktivnosti i aktiviraju dijelove scenarija. Na operativnoj razini djeluju voditelji i lokalni treneri, koji prate rad obučnih skupina i pomažu timovima u postizanju ciljeva. Središnji dio vježbe su obučne skupine: tehnička, operativna, pravna i skupina za krizno komuniciranje. Svaka od njih uvježbava specifične procedure za uspješno upravljanje kibernetičkim incidentima.

Pukovnik Stanković zaključio je da vježba ima iznimnu vrijednost jer omogućuje testiranje sposobnosti, otkrivanje slabosti i učenje u kontroliranom, ali realističnom okruženju.



