Meta-antena mijenja oblik za bolji prijem

MIT-ovi istraživači razvili su meta-antenu čija se frekvencija može prilagođavati fizičkim promjenama njenog oblika. Za razliku od klasičnih, statičnih antena, ona omogućuje širok raspon frekvencijskog rada bez potrebe za složenim elektroničkim komponentama ili višestrukim antenama.

Rješenje se temelji na metamaterijalima Marwa AlAlawi, Stefanie Mueller i sur.

Inženjeri su tako dobili antenu koja se nanošenjem vodljive boje na gumeni dielektrik može programirati za različite oblike i potrebe. Za dodatnu izdržljivost struktura se premazuje fleksibilnim akrilnim slojem.

Meta-antena se može ugraditi u zavjesu koja dinamički prilagođava rasvjetu u kućanstvu Marwa AlAlawi, Stefanie Mueller i sur.

Promjenom oblika meta-antena mijenja rezonantnu frekvenciju, idealno za primjenu u nosivim uređajima, pametnim tekstilima, uređajima za proširenu stvarnost ili bežičnoj komunikaciji kroz razne mrežne protokole.

Ova meta-antena je već ugrađena u uređaje poput slušalica i pametne zavjese, a eksperimenti su pokazali da je njena struktura izdržala 10.000 deformacija. Buduća istraživanja uključuju razvoj trodimenzionalnih verzija, naprednih uzoraka i materijala, ali i novih načina primjene, od medicinskog nadzora, preko pametne odjeće do dinamičkih elektroničkih sustava.