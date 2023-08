Nevidljivi kod za bolje praćenje 3D objekata

Od cijena na proizvodima, preko letaka na oglasnim pločama do vodiča na zidovima muzeja, QR kodovi su sveprisutni su u svakodnevnom životu. Nažalost, ovaj naizgled bezopasni skup piksela ponekad vodi do opasnih linkova i virusa. Stoga su u MIT-ovom Laboratoriju za računalnu znanost i umjetnu inteligenciju (CSAIL) razvili BrightMarker, nevidljivu, fluorescentnu oznaku skrivenu u 3D ispisanim objektima. To bi, kažu, trebalo poboljšati praćenje kretanja, virtualnu stvarnost i detekciju objekata.

Način kodiranja

Kako bi stvorili BrightMarker, korisnici moraju preuzeti softverski dodatak programima za 3D modeliranje poput Blendera. Nakon što postave oznaku unutar geometrije svog dizajna, mogu je izvesti kao STL datoteku za 3D ispis.

BrightMarker se ugrađuje pomoću NIR-fluorescentne niti MIT CSAIL

BrightMarker ugrađuje markere visokog kontrasta pomoću fluorescentnog materijala MIT CSAIL

Uz fluorescentne niti umetnute u pisač, korisnici mogu izraditi objekt sa skrivenom oznakom, slično nevidljivom QR kodu. Korisnici će morati ugraditi svoje markere u objekt prije nego što se on izradi, što znači da se oznake ne mogu dodati postojećim stavkama.

Dva načina detekcije

Istraživači su dizajnirali dvije priključne hardverske postavke koje mogu detektirati BrightMarker: jednu za pametne telefone i jednu za naglavnike proširene i virtualne stvarnosti. Oba imaju mogućnost pregledavanja i skeniranja markera koji nalikuju QR kodovima koji svijetle u mraku. Okolni objekti mogli bi se zakloniti od pogleda pomoću filtra.

Kruti i fleksibilni dizajni narukvica s ugrađenim oznakama: fluorescencijsko snimanje koristi se za otkrivanje jedinstvenih ID-ova MIT CSAIL

BrightMarker je neprimjetan golim okom i ne mijenja oblik, izgled ili funkciju objekta. Zbog toga je zaštićen od neovlaštene promjene dok metapodatke neprimjetno ugrađuje u fizički svijet. Povezivanjem podataka i fizičkih objekata korisnici bi imali pristup interaktivnijem iskustvu svijeta oko sebe.

Implementacija u nosive uređaje

BrightMarker se može implementirati u nosive uređaje koji precizno prate pokrete udova. Na primjer, korisnik može nositi narukvicu s implantiranim BrightMarkerom, omogućujući da dio hardvera za detekciju digitalizira kretanje korisnika. Ako bi dizajner igre želio razviti autentično iskustvo u prvom licu, mogao bi modelirati ruke svojih likova prema preciznom praćenju koje svaki marker pruža. Sustav može podržati i korisnike s oštećenjima i različitim veličinama udova.

BrightMarker se može pratiti i kroz opskrbni lanac. Proizvođači na licu mjesta mogu skenirati oznake na različitim mjestima kako bi dohvatili metapodatke o podrijetlu i kretanju proizvoda. Isto tako, potrošači bi mogli provjeriti digitalni potpis proizvoda kako bi potvrdili informacije o etičkom izvoru i recikliranju, slično predloženim digitalnim putovnicama proizvoda EU.

BrightMarkeri se mogu očitati pomoću pametnih telefona i naglavnicima za proširenu i virtualnu stvarnost MIT CSAIL

BrightMarker bi se, kažu njegovi tvorci, mogao koristiti u kućnim sigurnosnim kamerama. Dovoljno je kameru opremiti hardverom dizajniranim za praćenje i obavještavanje vlasnika o bilo kakvom kretanju. Za razliku od standardnih modela, ova kamera ne bi trebala snimiti cijelu prostoriju korisnika, čime bi se očuvala njihova privatnost.

Bolji od InfraredTagova i AirTagova

Prije nego što su osmislili BrightMarker, MIT-ovi istraživači prethodno su razvili InfraredTags, tehnologiju za ugrađivanje podataka na 3D ispisane oznake unutar fizičkih objekata.

Dok je InfraredTags radio samo s crnim objektima, BrightMarker radi s raznim bojama MIT CSAIL

No, dok je njihov prethodni projekt radio samo s crnim objektima, BrightMarker funkcionira s raznim bojama. Oznake su konfigurirane za emitiranje svjetlosti na određenoj valnoj duljini, što ih čini puno lakšim za izolaciju i praćenje od infracrvenih oznaka, koje se mogu detektirati samo pri niskom kontrastu zbog šuma drugih valnih duljina.

BrightMarker je nevidljiv golim okom i ne mijenja oblik, izgled ili funkciju objekta koji označava MIT CSAIL

U usporedbi s Appleovim AirTagom, BrightMarker je jeftin i troši malo energije. Problem je što praćenje oznake otežava ako korisnikova ruka ili neki drugi predmet u prostoriji zaklanjaju pogled kamere. Istraživači i za to imaju lijek pa preporučuje kombiniranje ove tehnologije s magnetskim filamentima kako bi se moglo pratiti i magnetsko polje objekta. Učinkovitost detekcije markera može se, kažu, poboljšati i izradom filamenata s višim koncentracijama fluorokroma.