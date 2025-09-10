Polarni geoinženjering ne pomaže u borbi protiv klimatskih promjena

Tehnološka geoinženjerska rješenja koja bi mogla odgoditi ili prikriti utjecaje globalnog zagrijavanja odreda su manjkava, neizvediva pa čak i opasna za okoliš, tvrde znanstvenici

Mladen Smrekar srijeda, 10. rujna 2025. u 06:30
Provedba projekata za očuvanje polarnog podrućja zahtijevala bi desetljeća održavanja i resurse koji trenutno ne postoje 📷 Freepik
Provedba projekata za očuvanje polarnog podrućja zahtijevala bi desetljeća održavanja i resurse koji trenutno ne postoje Freepik

Najnovija studija, objavljena u časopisu Frontiers in Science donosi sveobuhvatnu kritiku pet tehničko-znanstvenih “rješenja” za usporavanje klimatskih promjena u polarnim područjima. Među najpoznatijima su “morske zavjese” (plutajuće strukture koje blokiraju toplu vodu ispod leda), raspršivanje staklenih mikrokuglica za pojačavanje refleksije morskog leda, stratosfersko ubrizgavanje aerosola, uklanjanje vode ispod ledenih pokrova i oceanska fertilizacija.

Ubrizgavanje aerosola u stratosferu (SAI), morske zavjese za sprječavanje tople vode da teče prema zonama uzemljenja ledenog pokrova i korištenje staklenih kuglica kao sredstva za odbijanje sunčeve svjetlosti od polarnih površina, sve to ima više loših nego dobrih strana 📷 Frontiers
Ubrizgavanje aerosola u stratosferu (SAI), morske zavjese za sprječavanje tople vode da teče prema zonama uzemljenja ledenog pokrova i korištenje staklenih kuglica kao sredstva za odbijanje sunčeve svjetlosti od polarnih površina, sve to ima više loših nego dobrih strana Frontiers

Autori studije, znanstvenici iz Novog Zelanda, Australije i Ujedinjenog Kraljevstva, zaključili su da niti jedna od ovih ideja nije tehnički izvodiva, učinkovita niti ekološki prihvatljiva: svi modeli upućuju na visoke rizike, nepredvidive ekološke posljedice (npr. poremećaj migracije životinja, promjene u morskim strujama, dodatna zakiseljavanje oceana, rizik za ozonski omotač), te ogromne logističke zahtjeve i troškove—po procjenama, pojedini projekti mogu premašiti desetke milijardi dolara godišnje.

Lažni dojam

Povrh toga, ovakve bi metode mogle umanjiti pritisak na one koji odlučuju i industrije koje emitiraju stakleničke plinove, stvarajući lažan dojam rješenja dok se izbjegava hitno smanjenje emisija.

Znanstvenici napominju kako složene zakonske i međunarodne regulative vjerojatno ne bi podržale ni eksperimentalnu ni široku primjenu (npr. Antarktički ugovor strogo štiti okoliš), a provedba tih projekata bi, čak i da su izvedivi, zahtijevala desetljeća održavanja i resurse koji trenutno ne postoje.

Uzaludne ideje: zadebljanje arktičkog morskog leda radi suzbijanja gubitka leda, uklanjanje subglacijalne vode u ledenim pločama radi usporavanja toka leda u ocean i gnojidba oceana za smanjenje atmosferskog CO2 📷 Frontiers
Uzaludne ideje: zadebljanje arktičkog morskog leda radi suzbijanja gubitka leda, uklanjanje subglacijalne vode u ledenim pločama radi usporavanja toka leda u ocean i gnojidba oceana za smanjenje atmosferskog CO2 Frontiers

Zaključak je nedvosmislen: daljnja istraživanja polarnih geoinženjerskih intervencija samo odvraćaju pažnju i resurse od jedine trajno odgovorne mjere— brzog i sveobuhvatnog smanjenja emisija stakleničkih plinova.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi