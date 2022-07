Propisan protokol za korištenje robotskih ljubimaca u njezi dementnih osoba

Robotski kućni ljubimci mogu biti korisni u terapiji i to bez nekih nedostataka i nepredvidivosti stvarnih životinja. Zbog toga se sve češće koriste kao ispomoć u staračkim domovima i bolnicama. U radu, objavljenom u Canadian Journal of Recreation Therapy, istraživačice Sveučilišta Utah razvile su protokol za korištenje robotskih kućnih ljubimaca sa starijim osobama s demencijom.

Smjernice za rad

Ovaj protokol koristi jeftinog robotskog ljubimca, utvrđuje idealne duljine sesija i identificira uobičajene reakcije sudionika na ljubimce kako bi pomogao u budućim istraživanjima.

Digitalma mačka iz kolekcije Joy For All Companion

Protokol sadrži pitanja poput: Želite li počeškati psa iza ušiju? Želite li ga pomaziti? Želite li ga očetkati? Nakon toga stručnjaci procjenjuju kako ljudi reagiraju na različite znakove kako bi izradili smjernice za najkorisniji rad s digitalnim životinjama.

Veliki potencijal

Velik je potencijal robotskih kućnih ljubimaca u terapijske svrhe i dugotrajnoj te gerijatrijskoj skrbi; problem je bio u tome što su nekad bili preskupi da bi se samo tako kupovali. No, postali su dostupniji otkako su se 2015. pojavili jeftiniji kućni ljubimci Joy For All Companion, čija cijena ne prelazi 150 dolara.

Korisnici s kognitivnim poremećajima vrlo dobro razumiju da robotski ljubimci nisu živi

Istraživači već naveliko proučavaju interakciju dementnih ljudi i robotskih kućnih ljubimaca, ali dosad nitko nije razvio jedinstveni protokol koji bi korisnicima omogućio najveću moguću korist od korištenja digitalnih pasa i mačaka. Bez toga, oni su samo simpatične igračke i ne puno više od toga.

Istraživanje na kojem se temelji protokol pokazalo je kako korisnici s kognitivnim poremećajima vrlo dobro razumiju da robotski ljubimci nisu živi. Iako su potrebna dodatna ispitivanja kako bi se odredila optimalna duljina "druženja",

Ugodno iskustvo

Istraživačice primjećuju da su sesije od 30 minuta bile dovoljne za kvalitetan učinak. Studija je otkrila i da su najsmislenije interakcije i najugodnija iskustva događaju kad sudionik sam vodi sesiju.

Istraživačice pritom nude i odgovor na pitanje zašto interakcija s robotskim kućnim ljubimcima ljudima pruža tako ugodno iskustvo?

Najsmislenije interakcije i najugodnija iskustva događaju se kad se čovjek sam igra s digitalnim ljubimcem

Ljudi u ustanovama, kažu, nalaze se u situaciji u kojoj se stalno netko brine za njih; naći se u situaciji u kojoj vi njegujete nekoga ili nešto drugo, psihički je vrlo utješno za ljude koji, iako znaju da komuniciraju s neživim stvorom, nečemu daju svoju ljubav i suosjećanje.