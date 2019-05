Prošle godine u svijetu prodano 2 milijuna električnih automobila

Bloomberg NEF predviđa da će do 2025. brojka iz naslova biti upeterostručena, a da će do 2040. električni automobili prevladati nad klasičnima

Istraživačka agencija Bloomberg NEF objavila je svoj pregled tržišta električnih automobila u dosadašnjem razdoblju te predviđanja za ovu godinu. Prema podacima koje su prezentirali nema naznaka da bi tržište električnih vozila moglo usporiti, čak naprotiv. Prošle je godine, kažu, u svijetu bilo prodano oko 2 milijuna električnih automobila, do 2025. godine to će se popeti na 10 milijuna godišnje. 2030., predviđaju, prodavat će se 28, a do 2040. godine 56 milijuna električnih automobila.

Do tada će električni automobili i prestići globalnu prodaju automobila pogonjenih fosilnim gorivima. Ovaj će trend biti u skladu s padom cijena baterija, pa bi do sredine narednog desetljeća cijene električnih i vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem trebale biti u prosjeku podjednake. Povećanju prodaje automobila s električnim pogonom pogodovat će i sve stroža regulativa vezana uz zagađenje okoliša u gradovima.

Trenutačno se, unatoč velikom rastu, na cestama svijeta nalazi tek oko 0,5% električnih automobila, od ukupno više od milijarde automobila koji su u pogonu. Ukupan će broj automobila u svijetu još neko vrijeme rasti, pogotovo u zemljama u razvoju, ali oko 2030. godine se očekuje početak pada i povratak na današnje razine. Dogodit će se to, predviđa se, zbog pojave autonomnih vozila, dijeljenja vlasništva i sve veće prisutnosti usluga prijevoza na zahtjev.

Slično će se dogoditi i s emisijama štetnih plinova na račun transporta. U naredna dva desetljeća očekuje se njihov porast, vrhunac negativnih emisija trebao bi biti oko 2030. godine, a do 2040. očekuje se smanjenje na razine otprilike kakve su bile 2018. godine.

Elektrifikacija će, kaže Bloomberg NEF, značajno zahvatiti i područje kamiona, autobusa i kombija. Zbog regulative i sve skupljih fosilnih goriva Europa će prestići SAD i postati, iza Kine, drugo najveće svjetsko tržište za električna vozila u narednom desetljeću.