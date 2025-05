Protein je protein – barem mišići tako misle

Studija objavljena u časopisu Medicine and Science in Sports and Exercise (prenosi SciTechDaily) pokazala je da sinteza mišićnih proteina nije uvjetovana izvorom proteina, njihovom raspodjelom tijekom dana ili umjerenom konzumacijom. Istraživanje je ispitalo tri ključna pitanja: utječe li izvor proteina (biljni ili životinjski) na izgradnju mišića, je li važno ravnomjerno rasporediti unos proteina tijekom dana, te utječe li umjerena, ali dostatna količina dnevnog proteina na ove ishode. Prema istraživačima, odgovor na sva tri pitanja je "ne", iako već dugo postoji uvjerenje da su životinjski proteini superiorniji za izgradnju mišića. Ovo uvjerenje temeljilo se na ranijim istraživanjima koja su pokazala da jedan obrok životinjskog proteina stimulira sintezu mišićnih proteina više nego veganski obrok. Međutim, mjerenja nakon jednog obroka možda ne odražavaju učinke konzumiranja uravnotežene veganske prehrane tijekom vremena.

Za novo istraživanje, tim je regrutirao 40 zdravih, fizički aktivnih osoba (20-40 godina). Sudionici su prošli sedmodnevnu "habituacijsku dijetu" prije kliničkog ispitivanja, a zatim su nasumično raspoređeni na vegansku ili omnivornu prehranu. Oko 70% proteina za omnivorne obroke dobiveno je iz životinjskih izvora. Veganska prehrana uravnotežila je sadržaj aminokiselina, osiguravajući kompletne proteine.

Skupine su dodatno podijeljene na one koji su jeli približno istu količinu proteina u svakom obroku i one čiji je unos proteina varirao tijekom dana. Svi sudionici bavili su se aktivnostima za jačanje mišića svaka tri dana.

Sudionici su svakodnevno pili "tešku vodu“ označenu deuterijem, što je omogućilo praćenje ugradnje proteina u mišićno tkivo. Biopsije tkiva iz nožnog mišića uzete su na početku i kraju ispitivanja.

Rezultati su pokazali da nije bilo razlika u stopama sinteze mišićnih proteina između onih koji su jeli vegansku ili omnivornu prehranu. Također, raspodjela proteina tijekom dana nije imala učinka na stopu izgradnje mišića.

Istraživači su zaključili da je vrsta hrane potrebna za izgradnju mišića nebitna sve dok se dobiva dovoljno visokokvalitetnih proteina iz te hrane.

Zanimljvost je da je istraživanje finnancirao program Beef Checkoff, pod nadzorom National Cattlemen's Beef Boarda – dakle proizvođači mesa.

Mislimo da nisu očekivali ovakve rezultate…