Što građani očekuju od digitalnog eura? Besplatan, siguran i jednostavan način plaćanja

Istraživanje na više od 10.000 potrošača pokazuje da su sigurnost i besplatno korištenje ključni za prihvaćanje nove valute, dok političari usuglašavaju detalje o njenom uvođenju do kraja desetljeća

Većina Europljana očekuje da će nadolazeći digitalni euro biti siguran, jednostavan za korištenje i besplatan, pokazalo je novo istraživanje Europske organizacije potrošača (BEUC). Anketa je prikupila odgovore više od 10.000 potrošača iz deset zemalja eurozone, a rezultati jasno ukazuju na ključne preduvjete za prihvaćanje nove digitalne valute.

Vlada i zabrinutost

Čak 86% ispitanika izrazilo je zabrinutost oko mogućnosti povrata novca u slučaju prevare ili zlouporabe, dok je 87% ispitanih istaknulo da bi digitalno plaćanje trebalo biti besplatno za korisnike. Čak 88% ispitanih smatra da bi im banke morale ponuditi karticu za plaćanje besplatno. Za 49% ispitanika prihvatljivo bi bilo i korištenje digitalnog eura uz vrlo nisku naknadu.

"Digitalni euro bit će privlačan potrošačima ako bude jednostavan za korištenje, uključujući i one koji se trenutno teže snalaze s digitalnim plaćanjima, ako pruži snažnu zaštitu od prijevara s dobrim pravima na povrat sredstava te ako se osnovne usluge poput platne kartice nude besplatno", izjavio je Agustín Reyna, glavni direktor BEUC-a.

Prema rezultatima ankete 55% Europljana očekuje da digitalni euro bude siguran i pouzdan način plaćanja, budući da ih je sve veći broj suočen s prevarama ili sigurnosnim propustima povezanima za digitalna plaćanja. Digitalna bi valuta morala biti jednostavna za korištenje – to smatra 53% ispitanika, dok sličan postotak njih prijavljuje da je ponekad suočen s tehničkim problemima kod digitalnih plaćanja ili pak s manjkom vlastitog poznavanja tehnologije.

Dug put do uvođenja

Unatoč naporima Europske središnje banke da osigura privatnost, sigurnost i dostupnost digitalnog eura, neki donositelji politika i dalje su skeptični oko dizajna i nužnosti projekta. Ipak, prošlog tjedna na sastanku u Kopenhagenu ministri financija EU postigli su kompromis o sljedećim koracima. Prema tom novom dogovoru, vijeće ministara imat će pravo odlučivati o tome hoće li se valuta uopće izdati te će moći donijeti odluke o maksimalnom iznosu digitalnih eura koji pojedinac može posjedovati, što je mjera opreza namijenjena sprječavanju masovnog povlačenja novca iz banaka.

Zakonodavni prijedlog o digitalnom euru Europska komisija predstavila je u lipnju 2023. godine, no plan još čeka odobrenje Europskog parlamenta i Vijeća. Nakon što zakon bude usvojen, Europska središnja banka donijet će konačnu odluku o pokretanju projekta, nakon čega bi uslijedila pripremna faza u trajanju od otprilike dvije i pol godine. Shodno tome, prema procjeni člana uprave ECB-a Piera Cipollonea, digitalni euro mogao bi biti uveden sredinom 2029. godine.