Što građani očekuju od digitalnog eura? Besplatan, siguran i jednostavan način plaćanja

Istraživanje na više od 10.000 potrošača pokazuje da su sigurnost i besplatno korištenje ključni za prihvaćanje nove valute, dok političari usuglašavaju detalje o njenom uvođenju do kraja desetljeća

Sandro Vrbanus subota, 27. rujna 2025. u 13:13

Većina Europljana očekuje da će nadolazeći digitalni euro biti siguran, jednostavan za korištenje i besplatan, pokazalo je novo istraživanje Europske organizacije potrošača (BEUC). Anketa je prikupila odgovore više od 10.000 potrošača iz deset zemalja eurozone, a rezultati jasno ukazuju na ključne preduvjete za prihvaćanje nove digitalne valute.

Vlada i zabrinutost

Čak 86% ispitanika izrazilo je zabrinutost oko mogućnosti povrata novca u slučaju prevare ili zlouporabe, dok je 87% ispitanih istaknulo da bi digitalno plaćanje trebalo biti besplatno za korisnike. Čak 88% ispitanih smatra da bi im banke morale ponuditi karticu za plaćanje besplatno. Za 49% ispitanika prihvatljivo bi bilo i korištenje digitalnog eura uz vrlo nisku naknadu.

"Digitalni euro bit će privlačan potrošačima ako bude jednostavan za korištenje, uključujući i one koji se trenutno teže snalaze s digitalnim plaćanjima, ako pruži snažnu zaštitu od prijevara s dobrim pravima na povrat sredstava te ako se osnovne usluge poput platne kartice nude besplatno", izjavio je Agustín Reyna, glavni direktor BEUC-a.

Prema rezultatima ankete 55% Europljana očekuje da digitalni euro bude siguran i pouzdan način plaćanja, budući da ih je sve veći broj suočen s prevarama ili sigurnosnim propustima povezanima za digitalna plaćanja. Digitalna bi valuta morala biti jednostavna za korištenje – to smatra 53% ispitanika, dok sličan postotak njih prijavljuje da je ponekad suočen s tehničkim problemima kod digitalnih plaćanja ili pak s manjkom vlastitog poznavanja tehnologije.

Dug put do uvođenja

Unatoč naporima Europske središnje banke da osigura privatnost, sigurnost i dostupnost digitalnog eura, neki donositelji politika i dalje su skeptični oko dizajna i nužnosti projekta. Ipak, prošlog tjedna na sastanku u Kopenhagenu ministri financija EU postigli su kompromis o sljedećim koracima. Prema tom novom dogovoru, vijeće ministara imat će pravo odlučivati o tome hoće li se valuta uopće izdati te će moći donijeti odluke o maksimalnom iznosu digitalnih eura koji pojedinac može posjedovati, što je mjera opreza namijenjena sprječavanju masovnog povlačenja novca iz banaka.

Zakonodavni prijedlog o digitalnom euru Europska komisija predstavila je u lipnju 2023. godine, no plan još čeka odobrenje Europskog parlamenta i Vijeća. Nakon što zakon bude usvojen, Europska središnja banka donijet će konačnu odluku o pokretanju projekta, nakon čega bi uslijedila pripremna faza u trajanju od otprilike dvije i pol godine. Shodno tome, prema procjeni člana uprave ECB-a Piera Cipollonea, digitalni euro mogao bi biti uveden sredinom 2029. godine.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Akcija

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

Akcija

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

Akcija

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

Akcija

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Akcija

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi