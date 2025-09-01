Stop morfiju: japanski analgetik ne izaziva ovisnost

Novi analgetik razvijen na Sveučilištu u Kyotu mogao bi potpuno izmijeniti liječenje jake boli. Njihova ADRIANA se naime najavljuje kao prvi oralni lijek koji djeluje selektivnim blokiranjem α2B-adreno receptora, što je potpuno novi biološki put za ublažavanje boli. Za razliku od opioida, koji izazivaju ovisnost i ozbiljne nuspojave poput respiratorne depresije, ADRIANA povećava razinu noradrenalina u leđnoj moždini i tako aktivira α2A-adreno receptore, koji prirodno suzbijaju osjećaj boli bez kardiovaskularnih komplikacija.

Eksperimenti provedeni na pacijentima nakon operacije raka pluća te zdravim dobrovoljcima pokazali su snažan analgetski učinak ovog lijeka i dobru podnošljivost, bez rizika od sedacije ili ovisnosti.

Ovaj novi lijek je u fazi velikih kliničkih ispitivanja, a njegova bi primjena mogla značajno smanjiti uporabu opioida u medicini i pomoći u rješavanju globalne opioidne krize.

ADRIANA tako donosi inovativno i sigurnije rješenje za liječenje akutne i kronične boli putem selektivne blokade α2B-adreno receptora, oslobađajući tijelo od teške ovisnosti i nuspojava povezanih s današnjim opioidnim analgeticima. Pokaže li se doista djelotvornim kako to daju naslutiti prvi eksperimenti, ovaj pristup detaljno opisan u časopisu PNAS mogao b i nas uvesti u novo doba efikasnog i bezopasnog ublažavanja boli.