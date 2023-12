Tinejdžeri i pametni telefoni: previše je loše, ali je malo bolje nego nimalo

Mladi koji pametne telefone koristile više od četiri sata dnevno imaju veće stope lošeg mentalnog zdravlja i skloniji su upotrebi zabranjenih supstanci, pokazala je korejska studija provedena nad 50.000 tamošnjih adolescenata. Rezultate istraživanje Sveučilišta Hanyang u Seulu upravo je objavio časopis otvorenog pristupa Plos One.

Usporedbe zdravstvenog stanja mladih koji pametne telefone koriste više, odnosno manje od četiri sata dnevno Jong Ho Cha, Young-Jin Choi, Soorack Ryu, Jin-Hwa Moon

Prethodna istraživanja pokazala su da se korištenje pametnih telefona među tinejdžerima povećalo posljednjih godina i da bi to korištenje moglo biti povezano s većim rizikom po zdravlje, od psihijatrijskih poremećaja i problema sa spavanjem, do problema s očima i poremećajima mišićno-koštanog sustava. S druge strane, sve više dokaza ukazuje na to da umjerena upotreba interneta može biti povezana s boljim fizičkim i mentalnim zdravljem adolescenata.

Sve više dokaza ukazuje na to da umjerena upotreba interneta može biti povezana s boljim fizičkim i mentalnim zdravljem freepik

Istraživači su usporedili podatke iz 2017 i 2020. godine i otkrili da je u tom vremenu postotak adolescenata koji su koristili pametni telefon više od dva sata dnevno narastao sa 64,3 na 85,7 posto. Uvid u njihove zdravstvene kartone pokazao je da se adolescenti koji pametne telefone koristile više od četiri sata dnevno imaju veće stope stresa, češće razmišljaju o samoubojstvu i skloniji su konzumaciji različitih supstanci.

Povezanost između količine dnevnog korištenja pametnog telefona i prijavljenih zdravstvenih tegoba Jong Ho Cha, Young-Jin Choi, Soorack Ryu, Jin-Hwa Moon

Zanimljivo, primjećuju istraživači, adolescenti koji su koristili pametni telefon sat do dva dnevno imali su manje problema od adolescenata koji uopće nisu koristili pametni telefon.Dakako, autori napominju da ova studija ne potvrđuje uzročnu vezu između korištenja pametnog telefona i nepovoljnih zdravstvenih ishoda, ali bi mogla pomoći u donošenju smjernica, posebno ako dnevna uporaba nastavi rasti.