VR naglavnik smanjili na veličinu običnih naočala

Iako uređaj u načelu funkcionira, on ima i previše mana da bi se uskoro pojavio na tržištu

Istraživači sa Sveučilišta Stanford i NVIDIA udružili su se kako bi se pozabavili jednim od najvećih izazova s kojima se suočavaju iskustva virtualne stvarnosti - glomaznim naglavnicima. U novom radu pokazali su kako se one mogu smanjiti na veličinu para naočala uobičajenog izgleda.

Koncept palačinke

Godinama su tvrtke koje rade na VR naglavnicima osmišljavale slične dizajne, uključujući leću koja povećava sliku na maloj udaljenosti od nje. No, to zahtijeva da zaslon i leća budu razmaknuti jedno od drugoga, što na kraju sve te naprave čini glomaznima.

NVIDIA-ino rješenje je "koncept palačinke" (pancake lenses). Tvrtka ga dakako nije sama osmislila, ali ga je razvila tako da djeluje s trodimenzionalnim slikama. To im je uspjelo uz pomoć stručnjaka sa Standforda, baš kao što su zajedničkim snagama iznašli način da se smanji udaljenost između leće i zaslona.

Lagane, ali ne i bez mana

Istraživači su pritom koristili "fazni prostorni modulator svjetlosti" (phase-only spatial light modulator, SLM) koji osvijetljen koherentnim izvorom svjetlosti "stvara malu sliku iza uređaja", objašnjavaju istraživači u svom nedavno objavljenom radu.

Prototip holografskih naočala

Uz to, težina uređaja smanjena je na samo 60 grama; za usporedbu, Metin Quest težak je oko pola kilograma. No, to ne znači da ovi naglavnici nemaju svoja ograničenja. Vidno polje (FOV) na prototipu puno je manje od onog koje vidimo na trenutno dostupnim naglavnicima.

Zasad samo koncept

Tanji naglavnici zahtijevaju točno mjerenje korisnikove zjenice, što je trenutno neizvedivo za jedan komercijalni proizvod. To bi se moglo postići infracrvenim uređajem za praćenje pogleda, ali on bi automatski povećao veličinu naglavnika.

Ultratanak VR zaslon od 2,5 mm podržava holografske slike

Estetiku uređaja narušavaju i trake koje izviru iz holografskih naočala koje bi, nadaju se istraživači, jednog dana mogle postati nešto više od zanimljivog koncepta.