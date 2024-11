Hidriranje za ljubitelje tehnologije uz Philips GoZero Smart UV

Za ljubitelje tehnologije i one koji su stalno u pokretu, tu je Philips GoZero Smart UV (AWP2788BK/10), boca za vodu koja spaja praktičnost, higijenu i inovativne značajke koje će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike. Sada se može kupiti u Linksu po akcijskoj cijeni od 49,99 eura povodom Black Fridaya.

Naime, zahvaljujući UV-C LED tehnologiji, ova boca uništava DNK bakterija koje uzrokuju neugodne mirise, osiguravajući svježu i čistu vodu svaki put pri korištenju. UV sterilizacija automatski se aktivira svaka dva sata, pa korisnici ne moraju brinuti o održavanju boce tijekom dana.

Iz Philipsa kažu da GoZero eliminira čak 99,999 posto patogena koji se prenose vodom, ali nije da samo sterilizira voda, već održava i njenu temperaturu satima zahvaljujući vakuumskoj izolaciji s dvostrukom stijenkom. Hladni napitci ostaju osvježavajuće hladni, dok će vrući ostati topli cijeli dan. Idealno za zimske šetnje s toplim čajem ili ljetne avanture s rashlađenim napitkom.

Boca je izrađena od visokokvalitetnog nehrđajućeg čelika 18/8 prehrambene kvalitete, što znači da je dugotrajna i sigurna za korištenje. Uz to, svi dijelovi osim filtra i čepa mogu se prati u perilici posuđa – savršeno za one koji žele maksimalnu praktičnost. Kako bi koristili sve funkcije ove boce, potrebno ju je napuniti putem magnetskog USB kabla. Baterija traje do mjesec dana.