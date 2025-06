Mercusys Halo H60X rješava problem slabog signala za do 100 uređaja

Mesh sustav Mercusys Halo H60X predstavlja jednostavno i učinkovito rješenje za kućanstva koja se bore s mrtvim zonama, pucanjem signala i njegovom lošom pokrivenošću, a sada se može kupiti i na akcijskoj cijeni od 69,59 eura na webshopu Tehnologista.hr.

Za razliku od klasičnih rutera i pojačivača signala, ovi uređaji kreiraju jedinstvenu Wi-Fi mrežu koja pametno prebacuje korisnike s jedne jedinice na drugu ovisno o njihovoj lokaciji, bez prekida veze. U praksi bi to značilo da se korisnici mogu slobodno kretati po stanu ili kući, a uređaj će ih automatski spojiti na najbližu i najjaču točku pristupa.

Ovaj mesh sustav podržava Wi-Fi 6 tehnologiju te omogućuje kombiniranu brzinu do 1.500 Mbps – do 1.201 Mbps na 5 GHz i 300 Mbps na 2.4 GHz, što je i više nego dovoljno za istovremeno gledanje 4K videa, igranje igara i slično. Uz to, proizvođač navodi da Halo H60X može opslužiti preko 100 uređaja odjednom.

Što se tiče sigurnosti, ona je osigurana standardima WPA-PSK, WPA2-PSK i WPA3, a upravljanje mrežom poprilično je jednostavno zahvaljujući mobilnoj aplikaciji Mercusys. Korisnici preko njego mogu lokalno ili daljinski nadzirati mrežu, dodavati goste, ograničiti pristup određenim uređajima ili čak upravljati mrežom s više korisnika. Za dodatnu fleksibilnost, sustav podržava i protokole IPv4 i IPv6.

A kad je riječ o priključcima, svaka jedinica dolazi s gigabitnim priključcima. Sustav također podržava rad u router modu ili kao pristupna točka, ovisno o postojećoj mrežnoj infrastrukturi. Uz to, mesh protokoli 802.11k/v/r osiguravaju glatko prebacivanje između čvorova, dok maksimalna snaga prijenosa ostaje u skladu s europskim standardima (do 20 dBm na 2.4 GHz i 23 dBm na 5 GHz).

U kutiji dolaze dva uređaja, RJ45 Ethernet kabel, dva adaptera za napajanje i uputa za brzu instalaciju. Cijeli sustav može se postaviti u svega nekoliko minuta bez tehničkog predznanja.