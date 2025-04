Treba vam moćno i kompaktno napajanje? Pogledajte ovaj model

Stabilno i učinkovito napajanje predstavlja važan dio računala, osobito kada se radi o moćnim gaming ili radnim konfiguracijama. U ponudi Instara pronašli smo MSI MAG A850 GL PCIE5 II, moderno napajanje koje donosi najnovije standarde i specifikacije uz kompaktan dizajn i visok stupanja energetske učinkovitosti, po cijeni od 129 eura.

Naime, MAG A850GL PCIE5 II usklađen je s ATX 3.1 standardom i dolazi s PCIe 5.1 priključkom, što znači da je spremno za napajanje najnovijih generacija grafičkih kartica i ostalih hardverskih komponenti. Ono što posebno ističe ovo napajanje jest mogućnost podnošenja iznimno visokih opterećenja – podržava do 2 puta ukupnu snagu (1.700 W) u vrlo kratkom vremenu (100 mikrosekundi), odnosno do 3 puta veće opterećenje GPU-a, što je ključna prednost kod iznenadnih skokova potrošnje energije.

Zahvaljujući 80 PLUS Gold certifikatu, MAG A850GL PCIE5 II osigurava visoku razinu energetske učinkovitosti, do 90 posto, što znači manji gubitak energije, manju potrošnju struje i manje zagrijavanje. Uz to, 120-milimetarski ventilator s fluid dynamic bearing (FDB) ležajem osigurava tihi rad i dug vijek trajanja, čak i pod visokim opterećenjem.

S dimenzijama 140 x 150 x 86 mm, MAG A850GL PCIE5 II zauzima manje mjesta od prosječnih ATX napajanja, što olakšava upravljanje kablovima i povećava protok zraka unutar kućišta. Zahvaljujući potpuno modularnom dizajnu, korisnici mogu priključiti samo one kabele koji su im potrebni, čime se dodatno smanjuje nered unutar računala.

Što se tiče priključaka, tu su jedan 24-pinski ATX konektor, dva EPS 4+4 pina, kao i PCIe 5.1 16-pin priključak namijenjen najnovijim grafičkim karticama. Za dodatne komponente dostupna su i četiri PCIe 6+2 pina, čak osam SATA konektora, četiri Molex priključka te jedan FDD za one koji još uvijek koriste starije uređaje. Tu su i svi ključni sustavi zaštite (OCP, OVP, OPP, OTP, SCP, UVP), kao i širok raspon ulaznog napona (100–240 V).

Za one s manje zahtjevnim konfiguracijama, dobra je vijest da je ovaj model dostupan i u verziji od 750 W, koja zadržava sve ključne značajke veće inačice.