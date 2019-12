Kako nešto prodati preko Interneta?

U novu godinu ulazimo s praktičnom i korisnom temom za koju su nas inspirirale vječne rasprave oko malih oglasa na našem forumu i niz drugih tema u kojima se već godinama raspreda o raznim servisima za kupoprodaju. Jasno, fokusirali smo se isključivo na one koji tu i tamo žele nešto prodati, a ne bave se time kao komercijalnom djelatnošću, odnosno nisu pravna osoba. Tema, osim pregleda najpopularnijih servisa za osobnu prodaju stvari, sadrži i niz savjeta koji bi vam mogli pomoći pri prodaji, a na kraju se nalazi i pregled tvrtki koje pružaju uslugu dostave paketa kako bismo vam olakšali snalaženje u trenucima u kojima trebate isporučiti robu svome kupcu.

Tema broja je nepretenciozna i namijenjena onima koji imaju vrlo malo ili nimalo iskustva s prodajom preko online servisa, a ujedno je to prva tema tog obima koju je priredio Sandro Vrbanus, svima vam dobro poznat kao naš stalni autor na Bug.hr-u.

Izbor igre godine

Došao je i trenutak za naš tradicionalni izbor najboljih igara u godini koja ostaje za nama. Taj izbor smo u počecima, prije dosta godina, organizirali u nekoj od krčmi u našem okruženju. Kako se u isto doba organiziraju bezbrojni predbožićni domjenci, sve nam je teže bilo pronaći birtiju u kojoj bi bio mirni kutak samo za nas, pa nam je ta organizacija počela ići na živce. I tako smo jedne godine naprasno birtije zamijenili redakcijom. Fino bismo priredili neku zakusku, skuhali vino i u opuštenoj atmosferi na dugo i na široko palamudili o igrama koje smo igrali tijekom godine, prepričavali doživljaje, hvalisali se virtualnim uspjesima i na koncu lobirali za svoje favorite… Kada je došao trenutak da sve to ponovimo i odradimo izbor igara za 2019., jedan od članova stručnog žirija (nije bitno o kome se radi, ali ako me baš stisnete priznat ću vam da je to bio Danny) predložio je da sve skupa organizacijski unaprijedimo i dignemo na višu razinu, odnosno da se uopće ne sastajemo (?!), već da izbor odradimo “elektroničkim putem”. Odmah sam bio skeptičan prema toj ideji, ali baš smo svi bili u gužvi, prvi .debug nam je bio pred vratima, Mateja bi morala doputovati, Grdi je imao neku privatnu strku, uglavnom – pristali smo na taj nehumani prijedlog da zabavno vijećanje obavimo hladno i “na daljinu”, preko maila, bez ljudskog kontakta. Počelo je dopisivanje, grupno uređivanje velike tablice s popisom svih kandidata, slanje prijedloga, a svaka nova ideja za bilo kakvu promjenu stare sheme, automatski je generirala i nove probleme.

Ono što inače odradimo u dan-dva rasteglo se tako na dva tjedna, a tablica s kandidatima i pojedinačnim sugestijama napunila se hrpama komentara, napomena i dopuna. Sve smo se više zakopavali, te smo na kraju, kada više nije bilo vremena za odgode, morali naprasno zaključili cijelu priču. Na koncu imamo izbor takav kakav je, pomalo neobičan, pomalo i šokantan. Za igru godine nije prošao nijedan od mojih favorita, većinom glasova izabran je naslov koji je istina i na puno drugih mjesta pokupio nagrade, tako da ne mogu reći kako je neko čudo što je i u našem slučaju dobio na kraju najviše glasova, ali osobno nemam afiniteta prema takvom tipu igara, pa i ne dijelim oduševljenje ostatka članova stručno žirija. Imamo u ovom broju i recenziju igre godine (ne navodim naziv, kako bih vas nagnao da pogledate kompletan izbor na kraju časopisa i tamo "otkrijete" o kojoj se igri radi), pa ako je niste igrali ili čak ni čuli za nju – imate priliku sve to nadoknaditi.

Druženje s čitateljima

Sredinom prosinca održan je .debug, naša prva developerska konferencija. Prošla je odlično, odaziv publike je bio fantastičan, a nama je to organizacijski bio jedan od najvećih izazova do sada. Nekolicina sudionika samoinicijativno mi se došla javiti, upoznati se i iskoristi prigodu te se zahvaliti “na Bugu, što postoji”, jer redoviti su čitatelji i kažu kako iznimno cijene to što radimo... Bilo je to vrlo simpatično, emotivno...

Među onima koji su mi se javili i tom sam ih prigodom prvi put upoznao, bio je i, nekada vrlo aktivni forumaš, 1domagoj1 (faktografije radi, zbilo se to na konferencijskom partyu u Bikers Beer Factoryu). Podsjetio me između ostalog na tutoriale koje je pisao na forumu, ali se i ispričao što već nekoliko godina nije aktivan usljed previše drugih obaveza. No, .debug i naš susret motivirao ga je da dovrši još jedan tutorial, za koji kaže da je dugo bio u nedovršenoj formi. I doista, točno kako je i rekao - objavio ga je pred sam Božić, posvećen je umjetnim neuronskim mrežama, a zove se: [Tutorial] Uvod u umjetnu inteligenciju, UNM.

Programiranje, softver, a ima i hradvera

Prema reakcijama vidimo da vam se svidjela prošlomjesečna tema posvećena programiranju, pa kao što smo najavili, nastavljamo s objavom takvih tekstova – u ovom broju Oton Ribić piše o počecima razvoja programskih jezika.

Zanimljiv je i Matijin osvrt na ReactOS, klon Windowsa koji se kao otvoreni kôd razvija već dulje od dvadeset godina.

Tu negdje ćete pronaći i tekst o porezu na kapitalnu dobit u kojem objavljujemo odgovore na brojna pitanje koja znaju postaviti oni koji su trgovali kriptovalutama, pa ako vas zanima tko i kada mora platiti porez, ima li spasa u kupnji investicijskog zlata ili zastari - sve piše u temi koju je priredio ekspert za to područje Tomislav Novosel.

Gotovo da sam došao do kraja najave, a još nisam spomenuo ni jednu recenziju hardvera, što je nevjerojatno! Najviše prostora dali smo Denisovom hard-testu jeftinijih X570 ploča, a hit mjeseca je prva recenzija procesora s 32 jezgre, AMD-ova Ryzena Threadrippera 3970X. Novu generaciju Threadrippera AMD je odlučio predstaviti u dvije faze – za sada su predstavljeni modeli X, a ove godine stići će i oni s oznakom WX. Modeli X su, prema AMD-ovim navodima, namijenjeni zahtjevnim igračima, streamerima i youtuberima, a modeli WX (W – Workstation) predviđeni su za profesionalnu upotrebu.

Imamo ovaj mjesec još niz zanimljivih uređaja na recenziranju, pa tako možete čitati o: skupom, ali i odlično opremljenom NAS-u QNAP; Gigabyteovoj grafičkoj kartici Aorus RX 5700 XT; aktivnim zvučnicima Edifier S2000 Pro, pogodnima za spajanje na računalo ili televizor; mehaničkoj tipkovnici Logitech G915… itd.

UT budi sjećanja

Skrećem vam i pozornost na kolumnu Davora Šuštića, preplavile su ga sjećanja nakon što je otišao na okupljanje UT nostalgičara (povodom 20 godina od izlaska igre), i proveo neko vrijeme u društvu starih online ratnih drugara. Posljedica toga je jedan od najintimnijih tekstova koje je ikada napisao, pa ako vam kane koja suza dok budete čitali o malom Davoru i njegovim spisateljskim počecima, neka vam ne bude neugodno, niste jedini... Nisam čak imao srca urednički reagirati na tvrdnju kako je njegov FireFly klan bio prvi i uvjerljivo najjači u Hrvatskoj, kada se zna da je tih godina uspjeh HR.SQUADA, predvođenog kraljem UT-a Ante Vrdeljom, poznatijeg kao HR_The_Butcher, punio novinske stupce, web stranice i TV emisije! Zlobnici bi rekli da je tome tako jer su imali dobru PR službu, ali i to je legitimno sredstvo za postizanje uspjeha u hibridnom ratovanju, zar ne?

Odužilo se predstavljanje novog broja, a bolje je završiti tekst na vrijeme nego li iskušavati čitateljsku strpljivost - ulazimo u novu godinu, pa tim povodom, u ime redakcije i svoje osobno želim vam sve najbolje u 2020., godini s najljepšim rednim brojem u ovom stoljeću!