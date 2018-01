Novi broj Buga posvećen je - programerima

Posljednjih godina osobito se naglašava nedostatak programera, kako na domaćem, tako i na tržištima rada zapadnih zemalja, a prognoze za budućnost još su pesimističnije. Odlučili smo malo istražiti kakva je doista situacija kod nas i kako se tvrtke specijalizirane za razvoj softvera nose s tim problemima. Posebnu pozornost posvetili smo “slobodnjacima”, sve popularnijem načinu života i rada među developerima. Obavljen je niz intervjua i prikupljeni su podaci raznih istraživanja pa smo na kraju smo sve to zajedno uobličili u temu broja.

U isto vrijeme dok smo pripremali temu o developerima, jedna od naših najvećih softverskih tvrtki, IN2 grupa (650 zaposlenih), promijenila je vlasnika. Preuzela ih je velika kanadska kompanija Constellation Software Inc., što je jedan od najvećih događaja u domaćoj IT industriji, pa smo u tom povodu razgovarali s Katarinom Šiber Makar, novom predsjednicom Uprave IN2 grupe.

Početkom siječnja tradicionalno se održava CES u Las Vegasu, i tamo je deseti put bio Dragan Petric, o čemu ste mogli opširno čitati i na našim web-stranicama. No, ove godine u Las Vegasu je bio i Denis Arunović, no on se fokusirao samo na AMD CES Tech Day, tijekom kojega je saznao kakve planove ima AMD za 2018., što sada i vi možete doznati ako pročitate Denisov izvještaj u ovom broju.

Dok su oni putovali po svijetu, Davor Šuštić je odradio jedan usporedni test koji je svojevrsni presedan za Bug – testirao je tzv. bookshelf hi-fi zvučnike u kategoriji do 5.000 kuna. Znači, radi se o pasivnim zvučnicima za koje treba imati posebno pojačalo. Taj klasični hi-fi test, na kakav do sada niste nailazili u Bugu, posljedica je iskazanog interesa čitatelja koji su vrlo pozitivno reagirali na povećani broj tema o raznim audiouređajima, koje su postale redovite na stranicama svakog Buga prošle godine.

U ponudi kineskih web-shopova počele su se pojavljivati vrlo jeftine mehaničke tipkovnice, s cijenama od 150 do 170 kuna. Što se doista dobije za taj sitni novac upitao se Mario Baksa, a potom osobno istražio te detaljno opisao. Ako i sami razmišljate o tome da si nešto slično naručite, prvo obavezno pročitajte što vas očekuje.

Puno smo do sada pisali, i na webu i u Bugu, o kriptovalutama, pojašnjavajući vam kako da ih kupite, njima trgujete ili ih zaradite “rudarenjem” uz pomoć grafičkih kartica. Mnogi i dalje u svemu tome vide samo piramidalni sustav koji će se u jednom trenu rasprsnuti poput mjehura od sapunice. No, među tehnološki profiliranom publikom kriptovalute imaju veliku popularnost baš zbog svoje tehnološke pozadine pa smo za ovaj broj priredili temu u kojoj objašnjavamo što je i kako radi blockchain. Iako se ta tehnologija koristi za razne namjene, Denis je u svom tekstu analizira i razlaže na konkretnom primjeru bitcoina kako bi bila lakše shvatljiva, a i kako bi sve zajedno bilo zanimljivije za čitanje.

Od ostalih hardverskih opisa imamo recenziju MSI X370 Gaming Plus i Aorus X299 Gaming 3 matičnih ploča; MSI Radeon RX480 8 GB Gaming X i Gigabyte RX 550 Gaming OC 2GB grafičkih kartica; Cooler Master Hyper H411R, Cryorig H5 Ultimate i Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB hladnjaka; Genesis Rhod 600 RGB i HyperX Alloy Elite tipkovnice...

Posebnu preporuku za čitanje zaslužuje osvrti Nvidia Shield TV (2017) konzolu i Panasonic LUMIX DC-G9 fotoaparat.

Ovog mjeseca nije zanemaren ni softver, recenzirani su SketchUp Pro 2018 i V-Ray 3.6 za SketchUp, a poseban prostor dobili su programerski alati Electron - višeplatformske desktop aplikacije uz JavaScript.

Na kraju Buga nalaze se savjeti za kupnju prigodnih tehničkih poklona za Valentinovo, a u nagradnoj igri dijeli se dva mobitela NOA N8.

Novi broj Buga od sutra je na kioscima, a detaljan sadržaj možete potražiti na ovoj stranici.