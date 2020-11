Uz novi Bug najlakše ćete doći do ideje što kupiti, sebi ili nekom bližnjem, kao božićni poklon

Ove godine su TWS slušalice definitivno pokazale kako nisu proizvod s ograničenim rokom tržišnog trajanja. Njihova popularnost samo raste, a ponuda je postala beskrajno bogata, što je i nas nagnalo da napravimo mali presedan, pa smo u razmaku manjem od godinu dana opet posvetili središnju temu bežičnim slušalicama. No, za razliku od prošlog puta, kada smo skupili sve što smo tada mogli dobiti na domaćem tržištu, ovaj smo put ipak uveli jedno bitno ograničenje – bavimo se samo bežičnim slušalicama jeftinijim od 500 kuna. Uz tako strogu granicu, uspjeli smo prikupiti 24 pari slušalica, vrlo raznolike izvedbe. Zanimljivo je da se u toj kategoriji “jeftikanera” našao i model čija kutijica podržava bežično punjenje, što je do nedavno bilo rezervirano samo za najmanje dva do tri puta skuplje modele. To je samo još jedan od pokazatelja kako se TWS slušalice ubrzano razvijaju, i zahvaljujući masovnom tržištu, nude sve bolju kvalitetu za sve manje novca.

Vjetrobransko staklo puno kamera znači samo jedno – test dashcamova. Nosače je bilo lako zalijepiti, no neke, s velikim ljepljivim površinama, bilo je izrazito teško skinuti

Druga tema po veličini ovog mjeseca je usporedni test dashcamova – kamera za automobile. Prvi put o njima pišemo ovako opširno, a testirao ih je minuciozni Mario Baksa. Znate ga dobro kao našeg snimatelja najzahtjevnijih BugTV priloga, i recenzenta foto i video opreme. Uz opći uvod u temu, upoznavanje s načinom rada i montiranja dashcamova, opise softvera i detaljan prikaz osam različitih modela, Mario je pripremio i korisne informacija o pravnoj strani korištenja tih kamera. Naime, kako te kamere služe za snimanje prometa, znači drugih osoba i njihovih aktivnosti, na neki način se tako zadire u tuđu privatnost, pa ima država koje zabranjuju korištenje tih kamera u vozilima. Stoga je korisno znati gdje se smije, a gdje ne, voziti s montiranim dashcamom u vozila.

Uobičajeno bogati hardverski blok započinjemo s čak dva hard-hita. Na testu smo imali četiri AMD-ova najnovija procesora za stolna računala. Bazirana su na arhitekturi Zen 3, i kombinirana s posljednjom inačicom TSMC-jevog 7-nanometarskog proizvodnog procesa.

AMD kao da je u velikoj ofenzivi – U ovom broju imamo čak dva velika hardverska hita, oba od istog proizvođača

I to nije sve od AMD-a za ovaj mjesec, drugi hard-hit nam dolazi isto od njih, a radi se o dvije vrlo zanimljive grafičke kartice, Radeon RX 6800 i 6800 XT, bazirane na arhitekturi RDNA2 i opremljene s po 16 GB GDDR6 memorije. Denis je s posebnim uzbuđenjem izvrtio testove na njima, i oduševljen je rezultatima. Hvali ih od početka do kraja recenzije, što ćete vidjeti i sami, pa će vjerojatno mnoge nagnati na hardversku obnovu u ovom, predblagdanskom razdoblju, kada se bez problema ide i u minus, samo da bi se praznični dani proveli u sreći i veselju.

Godinu ispunjenu odličnim zvučnicima zatvaramo u revijalnom tonu – testom KEF-ova najnovijeg modela LS50 Meta, koji postavlja neke nove tehnološke i kvalitativne standarde

Davor je opet bio vrlo marljiv, pa je, uz temu broja, uspio napisati i nekoliko recenzija novih proizvoda, uglavnom iz audio segmenta. Posebno bih preporučio njegov osvrt na hi-fi zvučnike KEF LS50 Meta, koji su ga u potpunosti oduševili. Iako već imam KEF-ove zvučnike, istina, stare tridesetak godina, nakon njegovog teksta počeo sam maštati kakvo bi to bilo uzbudljivo iskustvo prastare zvučnike, kupljene u doba hiperinflacije, zamijeniti s prekrasnim novim LS50 modelom…

Jedna vrlo neobična tema je Dragin opis iskustva korištenja VR sustava Oculus Rift, koji je upotrijebio za svoje pilotske avanture u Flight Simulatoru. Pričao mi je kako je to bio vrlo neobičan doživljaj, koji je nemoguće dočarati uz pomoć neke snimke, pa je to pokušao učiniti – riječima!

Dugo nismo pisali o Linuxu, pa to malo nadoknađujemo pregledom najzanimljivijih distribucija za početnike. Ponuda je bogata, i ako se želite malo zabaviti isprobavajući Linux ili nešto novo naučiti, pogledajte preporuke Matije Gračanina.

Više puta spomenuo sam kako možete sami sebe, ako već neće nitko drugi, razveseliti nabavkom nekog od opisanih uređaja, pa ako trebate još inspiracije za darivanje sebe ili nekog bližnjeg – svakako proučite naš tradicionalni vodič za kupnju božićnih darova za geekove.

Potpuni sadržaj novog broja potražiti na ovoj stranici, a Bug 337 od danas je dostupan na svim kioscima.