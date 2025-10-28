Insta360 X4 Air stiže kao pristupačnija alternativa modelu X5

Dok se Insta360 X5 prodaje po cijeni od oko 590 eura, X4 Air dolazi s početnom cijenom od 400 eura, a pritom zadržava većinu funkcija i značajki skupljeg modela

Svega pola godine od predstavljanja akcijske kamere X5, Insta360 predstavlja njenu lakšu, manju i na koncu pristupačnu verziju. Riječ je o modelu X4 Air, akcijskoj kameri koja i dalje nudi snimanje u 360 stupnjeva u 8K rezoluciji, a koja pritom ima znatno manju početnu cijenu od 400 eura.

Prema specifikacijama, Insta360 X4 Air snima u 8K rezoluciji pri 30 FPS-a. Ako se rezolucija smanji na 4K, moguće je snimati u 50 FPS-a, dok je za snimke u 120 FPS-a potrebno koristiti način rada s jednom lećom te u ovom slučaju najnižu Full HD rezoluciju. Fotografije pak dostižu 29 MP, što je osjetno manje od 72 MP koliko nude modeli kamera X5 i X4.

Insta360 X4 Air Foto: Insta360

Usprkos tome, X4 Air koristi dva 1/1,8-inčna senzora, nešto veća od onih u X4 modelu, što, prema tvrdnjama proizvođača, omogućuje bolje detalje i živopisnije boje izravno iz kamere. No, senzori su i dalje manji od onih u skupljem X5, što će se svakako odraziti na snimanju u uvjetima lošijeg osvjetljenja ili po noći.

No, glavna prednost X4 Aira je kompaktnost. Kamera je za 10 mm niža od X4 i X5 te za 30 grama lakša. Međutim, zbog tog manjeg kućišta, manja je i baterija koja ima kapacitet 2.010 mAh. Iz Inste360 tvrde da baterija može izdržati do 88 minuta pri snimanju u 8K rezoluciji i 30 FPS-a.

Nadalje, X4 Air podržava odvojive zaštitne leće, a ima i zamjenjive leće koje se mogu promijeniti u nekoliko sekundi, što ima i skuplji X5. Vodootporna je do 15 metara bez dodatnog kućišta i nudi hands-free upravljanje putem gesta, glasovnih naredbi ili okretanja selfie štapa za pokretanje snimanja.