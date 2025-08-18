Antigravity A1 prvi je 8K 360° dron na svijetu

Nova marka Antigravity, nastala izdvajanjem iz kompanije Insta360, lansirala je dron koji s dvostrukom lećom snima video u 8K rezoluciji i nudi intuitivno iskustvo letenja te mogućnost kadriranja nakon leta

Tvrtka Antigravity proizašla je iz inkubatora poznatog proizvođača kamera Insta360, a pod tom je novom markom sada predstavila i svoj prvi proizvod – Antigravity A1. Riječ je o prvom dronu na svijetu koji dolazi s ugrađenim sustavom za snimanje sfernih videozapisa u 8K rezoluciji. Ovaj inovativni uređaj kombinira "imerzivno" iskustvo letenja, iznimno jednostavno upravljanje i, kako navodi proizvođač, neograničene kreativne mogućnosti za snimatelje.

Intuitivno upravljanje

Ključna značajka modela A1 jest njegov jedinstveni sustav s dvije leće smještene s gornje i donje strane tijela. Zajedno, one pretvaraju sve oko drona u svoje vidno polje, a napredni softverski algoritmi spajaju snimke i istovremeno u potpunosti brišu sam dron iz kadra. Rezultat je čista snimka koja pilota postavlja izravno "u središte scene", bez ometanja ili vidljivih dijelova letjelice.

Antigravity A1 koristi vlastitu tehnologiju FreeMotion koja, u kombinaciji s Vision naočalama za prikaz slike i Grip kontrolerom, omogućuje prirodno i intuitivno upravljanje. Pilotima je omogućeno letjeti u jednom smjeru dok istodobno gledaju u drugom, što otvara nove mogućnosti za istraživanje okoline.

Kadriranje nakon leta

Budući da se svaki kut snima u visokoj 8K rezoluciji, korisnici ne moraju brinuti o kadriranju tijekom samog leta. Koncept koji su nazvali "prvo leti, kadriraj kasnije" dopušta slobodno preoblikovanje snimke tijekom montaže. Sav se snimljeni materijal može uvijek iznova pregledavati u 360°, otkrivajući nove uglove i detalje pri svakom gledanju. Sve to pojednostavljuje proces letenja i smanjuje rizik od propuštanja ključnih trenutaka. U postprodukciji je moguće izvesti video u bilo kojem formatu bez gubitka kvalitete te primijeniti efekte poput "Tiny Planet" ili okreta horizonta.

S masom od samo 249 grama, Antigravity A1 u većini zemalja ne podliježe obvezi registracije. Kompaktan je i jednostavan za prenošenje, a opremljen je i sigurnosnim funkcijama poput automatskog povratka na početnu točku s koje je poletio. Kako bi se osiguralo da se koristi isključivo za istraživanje i snimanje, ugrađen mu je i sustav za detekciju tereta. On sprječava neovlaštene preinake i zlouporabu drona, pa će on u slučaju detekcije bilo kakvog dodatnog tereta na sebi reagirati automatskim slijetanjem.

Antigravity A1 još uvijek nije pušten u prodaju, već će na tržište stići nakon što završi projekt finalne evaluacije i testiranja proizvodnih prototipova. Bit će to vjerojatno tek početkom sljedeće godine, a očekivana cijena bit će mu, neslužbeno, između 1.300 i 1.700 dolara.