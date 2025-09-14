Nikon predstavio svoju prvu filmsku kameru u suradnji s RED-om

Nikonova prva filmska kamera, Nikon ZR, nastala je u suradnji s RED-om te donosi prepoznatljive kodeke i boje u Nikonovu Z seriju

Nikon je prošle godine preuzeo američkog proizvođača video opreme RED, poznatog po digitalnim filmskim kamerama koje se koriste i u Hollywoodu. Sada je ta akvizicija rezultirala novim modelom Nikon ZR, prvom Nikonovom filmskom kamerom, koja u Z seriju donosi RED-ove kodeke i boje.

Naime, ova kamera koristi 24,5-megapikselni senzor punog kadra i procesor EXPEED 7 iz modela Z6 III te omogućuje snimanje do 6K pri 60 FPS-a u 12-bitnom R3D NE RAW formatu. Podržani su i Log3G10 te REDWideGamutRGB, uz dva osnovna ISO-a (800 i 6400) i dinamički raspon veći od 15 stupnjeva. Osim RED-ovog, dostupni su i formati Nikon N-RAW te Apple ProRes RAW.

Nikon ZR ima i Cinematic način snimanja, koji automatski podešava kameru za RED-ov prepoznatljiv filmski izgled, uključujući 24p, 180-stupanjski kut zatvarača i unaprijed pripremljenu korekciju boja. Kamera podržava i 32-bitno float snimanje zvuka s Nokia OZO Audio tehnologijom, no valja istaknuti da nema XLR ulaze niti HDMI izlaz pune veličine, što će nekima biti ograničenje.

Tu je i 4-inčni zakretni zaslon sa svjetlinom od 1.000 nita i DCI-P3 pokrivenošću, 7,5 stupnjeva stabilizacije slike, prepoznavanje ljudi, životinja i vozila te magnezijsko kućište s brtvama protiv vanjskih uvjeta. Snimke se pohranjuju na CFExpress i microSD kartice, a povezivanje je moguće putem USB-C, Wi-Fi i Bluetootha.

Nikon ZR u Europu stiže u listopadu, a cijena tijela iznosit će 2.349 eura.