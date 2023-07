Blizzard navukao bijes igrača Diabla IV pokretanjem prve sezone

Diablo IV nije savršen i nakon pokretanja servera je bilo jasno da mu nedostaje završnih sadržaja i poliranje, ali od igre ovog formata se to i moglo očekivati. Početno oduševljenje je počelo splašnjavati kako su dani prolazili i slušali smo sve više pritužbi, ali i imali nadu da će to prva sezona i prva velika zakrpa ispraviti, te da će sa Season of the Malignant sve doći na svoje mjesto, no prije par dana je postalo više nego jasno da se ponavlja scenarij kakvog smo gledali u Diablu III, ali na daleko gori način.

Naime, premda je Blizzard riješio određene bugove, dodatno je balansirao klase, ali na potpuno pogrešan način. Ne samo da je većina njih vidno oslabljena pa zbog toga imaju jedan ili eventualno dva valjana završna builda, odnosno načina igranja, što je uistinu smiješno, ojačanja određenih sposobnosti su zanemariva. No dobro, nije kraj svijeta, sredit će se, no kako na uvijek aktualnom Redditu javljaju igrači, pojavili su se neki novi bugovi poput primjerice nepojavljivanja bosseva u otvorenom svijetu danima, a ni priča s bjesomučnim grindanjem opreme nije postala ništa bolja. Istina, Diablo je uvijek bio serijal u kojem smo lovili što bolju opremu, no ovdje je ista u posljednjem stadiju igre, od 60. ili 70. stupnja razvoja pa do završnog, stotog, toliko rijetka da nije vrijedna truda i moguće je igrati satima da ne naiđemo na išta što je bolje od onog što trenutno imamo.

Priča tu ne staje jer je uz prvu sezonu na scenu stupio i famozni Battle Pass, sezonska propusnica koja je u osnovi besplatna, ali tek uz plaćanje desetak eura za tri mjeseca koliko će svaka sezona trajati, se otključava njen puni potencijal. Odnosno trebao bi, no problem je u tome što ispunjavanjem svih scenarija, prevedeno grindanjem, igrači mogu zaraditi maksimalno 666 Platinuma. Platinum se inače koristi kao platežno sredstvo za Premium Battle Pass i kozmetičke predmete, a sam Premium Battle Pass košta 1.000 Platinuma, dok je najjeftiniji kozmetički predmet – 800 Platinuma.

Drugim riječima, čak i ako sve ispunite i dalje ne možete apsolutno ništa kupiti već ponovo davati desetak eura u drugoj sezoni da bi eventualno kupili treću. Potpuni promašaj, jer takvo nešto očekujemo od free-to-play igara, ali ne i od Diabla IV koji u najjeftinijoj verziji košta previsokih 70 eura. Dapače, ispunjavanjem svih sezonskih zadataka u Fortniteu i Apex Legendsu daje dovoljno resursa za kupnju naredne sezone, a ostat će i neka sića za kakav blještavi skin.

Možemo spomenuti i famozni Smouldering Ashes, sezonsku monetu koja otključava dodatne sadržaje poput Urn of Progressiona. Kada napokon i dođete u posjed spomenutih, dakako napretkom po razredima Battle Passa, izgledno je da ih nećete moći iskoristiti jer su bonusi vezani uz dosezanje određenog stupnja razvoja. Spomenuti Urn of Progression koji daje bonus na dobivanje iskustva je moguće koristiti tek na 62. stupnju razvoja. Kako smo rekli, završno "levelanje" likova je iznimno zamorno zbog vrlo malo nagrada u vidu bolje opreme, pa brži napredak zvuči primamljivo, ali realno, svi se slažu da je brži napredak do upravo tog završnog stadija svakako poželjniji – svi osim Blizzarda.

Kako trenutno stvari stoje, od dvadesetak ljudi koje imamo na listi prijatelja na Battle.netu i koji su u početnim danima igrali Diablo IV, početkom sezone ih se u igru vratilo niti pola, dok se sada u večernjim satima pojavi njih dvoje, ali njih ne računamo jer su fanboysi. Vjerujemo da nije riječ o izoliranom slučaju i općenito smo primijetili sve manje postova na društvenim mrežama glede ovog poglavlja, izuzev sve više negodovanja i psovanja.

Nije dobro kako god okrenemo i što se nas tiče, Diablo IV ćemo zaigrati kada se stvari poprave, pa makar čekali i dvije godine koliko je Blizzardu trebalo da prethodnika dovede u red. GG Blizzard, GG. Ili možda primjerenije – kek.