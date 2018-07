Kako izgleda profil prosječnog posjetitelja Buga?

Nismo se pošteno ni okrenuli, a 2018. godina već je zašla u drugu polovicu. Iako nam se čini kao da je Nova godina bila jučer, mnoštvo toga se dogodilo u proteklih šest mjeseci. Tome svjedoči naša analiza i pregled najčitanijih tekstova u ovoj godini. Svi smo se već u potpunosti naučili i priviknuli na novi dizajn Bug.hr-a. Podsjećamo, prošle godine smo intenzivno radili na našem i vašem omiljenom web portalu, gledali smo dobre primjere izvana, nabacivali smo vlastite, ali i slušali vaše ideje. Rezultat svega je da je u petak 27. listopada 2017. novi Bug.hr pušten u promet.

Zaokružit ćemo, stoga, prvih šest mjeseci 2018. godine i analizirati statistiku prikupljenu putem najpopularnijeg alata za tu svrhu, Google Analyticsa. Svaki put kad zakoračite na Bug.hr, Google Analytics vrijedno bilježi razne informacije o vašem posjetu – odakle dolazite, gdje ste bili, koliko dugo ste bili, što ste čitali, s kojeg uređaja ste došli, kad ste otišli… Povezujući to s vašim Google profilom na koji ste vjerojatno prijavljeni, Google Analytics će zabilježiti i vaš spol, dob, interese i sve ostalo. Naravno, navedeni podaci se ne koriste za osobnu identifikaciju posjetitelja, već isključivo za skupno profiliranje.

Bug.hr - najjači tehnološki portal

Tijekom prvih 6 mjeseci Bugu je pristupilo preko 3 milijuna jedinstvenih posjetitelja (točnije, 3.157.355) koji su ostvarili ukupno gotovo 8 milijuna posjeta (točnije, 7.827.040). U istom tom razdoblju pregledano je ukupno gotovo 20 milijuna stranica (točnije, 19.558.471). To znači da je svaki posjet u prosjeku obuhvaćao pregled 2,5 stranice, a trajao je preko 3 minute (na desktopu oko 4 minute).

Naravno, prema ukupnom broju posjeta Bug se ne može nositi s top news portalima, međutim, isključivo tematski gledano, Bug.hr je uvjerljivo najjači tehnološki medij na hrvatskom internetskom području, a to zasigurno ne bi bio bez vjernih posjetitelja koji čine 64% svih posjeta.

Kao što smo rekli, Google Analytics radi i demografsko profiliranje korisnika, međutim, za to je potrebno da korisnik bude prijavljen u svoj Google account, a od svih prikupljenih podataka oko 49% posjetitelja bilo je prijavljeno i na temelju toga je stvoren i demografski dio statistike. Prema tim podacima 73% posjetitelja Buga su muškarci, a 27% žene. Posjetitelji stari između 25 i 34 godine čine 41% posjeta, a slijede oni od 35 do 44 godine s 28% posjeta. Budući da se ovi podaci temelje na manje od polovice ukupnih posjeta, ipak ih treba uzeti s određenom dozom rezerve.

Najviše ste Bug.hr čitali utorkom, no ne zaostaju puno niti drugi radni dani u tjednu. S druge strane, najmanje vremena za računalo i Internet imali ste subotom. Ipak, gledajući isključivo promet putem mobilnih platforma, svi dani u tjednu (uključujući i vikend) imaju podjednaku distribuciju posjeta. Općenito ste aktivniji u popodnevnim satima, a aktivnost ne opada čak niti navečer oko 21-22 sata.

Posjetitelji Buga većinom dolaze iz Hrvatske (71,4%). Slijedi BiH (11,4%), Srbija (6,9%) te Njemačka (2,6%). Od hrvatskih gradova najveći udio u broju posjeta ima Zagreb (69,2%). Slijedi Rijeka (5,4%), Split (5,2%), Osijek (3,7%), Slavonski Brod (3,1%), Čakovec (2,6%), Zadar (2,5%) te Varaždin (2,2%). I ovu informaciju treba uzeti s dozom rezerve jer sustav ne može uvijek točno zabilježiti fizičku lokaciju prema IP adresi korisnika.

Tehnologija posjeta

Promet s mobilnih telefona konačno je premašio promet sa stolnih i prijenosnih računala

Kad smo već kod mobilnih i desktop platformi, spomenut ćemo da je ove godine udio posjeta s mobilnih uređaja prvi put premašio one s desktop računala. Promet sa pametnih telefona u prvih 6 mjeseci ove godine činio je 50,3%, dok je promet s desktop računala činio 46,2% od ukupnog broja posjeta. Ostatak od 3,5% otpada na tablet računala koja su ovdje izdvojena kao zasebna kategorija. Godinama se bilježi trend rasta prometa s mobilnih platformi, i kod većine medija udio prometa s mobilnih platformi odavno je premašio posjete s desktop računala, no na Bugu se taj preokret dogodio tek ove godine. To je dokaz da su posjetitelji Buga generalno ipak vjerniji svojim dobrim starim desktop konfiguracijama ili laptopima.

Zasigurno vas jako zanima i s kojih uređaja ste većinom pristupali Bugu. Gledajući internetske preglednike očekivano prednjači Chrome (bilo desktop, bilo mobilni) sa 68% udjela u ukupnom broju posjeta. Slijedi Firefox s 10%, Safari s 8%, Opera s 3,5% te svi ostali koji zajedno koji čine oko 10% udjela. Ipak, moramo priznati da nas je iznenadila činjenica da u brzini učitavanja stranice prednjači Firefox s prosječnom brzinom od 4,12 sekundi, dok je najpopularniji Chrome prosječno učitavao stranicu 8,51 sekundu. Možda vam se ovi podaci o učitavanju čine ogromni, ali potrebno je uzeti u obzir vrlo bogatu naslovnicu velike duljine. Ipak, sve zajedno vas ne bi trebalo previše uzbuđivati budući da je stranica optimizirana na način da se većina sadržaja učitava asinkrono uz izvrstan page caching, a sve u svrhu da posjetitelj trenutno dobije sadržaj.

Udio korištenih internetskih preglednika - Bug.hr 1. Chrome 68.06% 2. Firefox 10.27% 3. Safari 7.96% 4. Opera 3.48% 5. Samsung Internet 2.77% 6. Android Webview 2.34% 7. Edge 2.05% 8. Internet Explorer 1.73% 9. Android Browser 0.54% 10. Safari (in-app) 0.27%

Što se tiče operativnih sustava, ovdje je dobro vidljiva polarizacija između mobile i desktop prometa. Vodeći OS-ovi su gotovo izjednačeni – Android i Windows drže svaki oko 44% udjela, a slijedi iOS s 8% udjela. Međutim, pogledajmo malo verzije… Gledajući samo Android, vodeći je Nougat (7.0 i nadogradnje) s 44% udjela. Slijedi Marshmallow (6.0) s 20% udjela, Lollipop (5.0) s 14% udjela te Oreo (8.0) s 12% udjela. Kod iOS-a je situacija nešto jednostavnija. Prednjači verzija iOS 11 (s ostalim podverzijama i sitnijim nadogradnjama) s 82% udjela. Prati je verzija iOS 10 s 12% udjela, te verzija iOS 9 s 4% udjela.

Zastupljenost prema proizvođačima mobilnih uređaja je sljedeća – Samsung 33,3%, Apple 14,8%, Huawei 13%, Xiaomi 5,7%, LG 4,9%, Sony 4% te svi ostali 24,3%. Dakle, u velikoj prednosti su Android uređaji koji čine 83,2% mobilnog prometa, dok iOS čini 14,8%.

Korišteni modeli mobilnih uređaja - Bug.hr 1. Samsung 33.31% 2. Apple 14.74% 3. Huawei 13.02% 4. (not set) 6.45% 5. Xiaomi 5.69% 6. LG 4.90% 7. Sony 4.01% 8. Lenovo 3.14% 9. HTC 2.56% 10. Acer 1.31%

Windows 10 zauzima gotovo 60% udjela među korisnicima Windowsa

Od svih posjetitelja koji na svom stolnom ili prijenosnom računalu imaju instaliran Windows, u 59% slučajeva riječ je o Windows 10, a slijedi Windows 7 s 33% udjela. Čak 2,64% udjela dolazi s računala koje ima Windows XP, a zabilježili smo čak i jedan posjet s muzejskog Windows 95 OS-a. Što se tiče razlučivosti monitora (bilo onog na desktop računalu, bilo na laptopu), najčešća vrijednost je 1920x1080 (full HD) koja zauzima 32% udjela od desktop posjeta. Slijedi 1366x768 sa 17% udjela te 1536x864 i 1680x1050, svaki otprilike sa 6,5% udjela. Iznad 4% su još i rezolucije 1280x1024, 1600x900 te 1920x1200.

Zaključak

Pa kako onda na kraju izgleda prosječan posjetitelj Buga? Uzevši u obzir sve analizirane parametre, prosječan posjetitelj Buga izgleda otprilike ovako:

Muškarac, star 34 godine

Dolazi iz Zagreba

Bug.hr posjećuje redovito, a najčešće utorkom. Prilikom jednog posjeta na Bugu provede oko 4 minute i za to vrijeme pregleda 3 stranice

Primarno se na Internet spaja putem stolnog računala, ali redovito koristi i mobilni Internet, posebno vikendom

Na stolnom računalu ima instaliran Windows 10, spaja se na Internet putem Chrome preglednika, a koristi monitor razlučivosti 1920x1080 piksela

Ima Samsung pametni telefon s Android 7.0 OS-om

Ako se ne pronalazite u ovom opisu, ne treba vas to zabrinuti. Kad bismo se dodatno igrali s Google Analytics alatom i kad bismo u statistiku uvrstili samo vjerne i redovite posjetitelje (hmm… dobar dio vas nakon svakog posjeta obriše cookije pa to malo otežava stvar), zasigurno bi i profil izgledao prilično drugačije. Bilo kako bilo, prva polovica godine je iza nas. Slijedi vrhunac ljeta te povratak u radnu atmosferu. Bug.hr ostaje tu gdje je i redovito će vas „hraniti“ novim sadržajem – vijestima, recenzijama, komentarima, videom i ostalim.