Najavljeni Metini AI-generirani likovi uopće nisu loša ideja - barem znamo tko su

U kontekstu društvenih mreža, lažni profili predstavljaju jedan od najizazovnijih fenomena našeg doba, fundamentalno narušavajući povjerenje i autentičnost u digitalnom prostoru. Ovi digitalni simulakrumi, često korišteni za manipulaciju i obmanu, stvorili su svojevrsnu sjenu nepovjerenja nad cjelokupnim digitalnim diskursom, posebice u kontekstu društvenih mreža, gdje se autentičnost često nalazi pod znakom upitnika.

Dobrodošla eksplicitna artificijelnost

Međutim, pojava AI-generiranih likova koje najavljuje Meta predstavlja intrigantan i, nevjerojatno, dobrodošao paradoks – njihova prepoznata i najavljena eksplicitna artificijelnost mogla bi poboljšati eru digitalne transparentnosti. Za razliku od klasičnih lažnih profila, da ne ulazimo u deepfake analizu, koji se predstavljaju kao autentične osobe, AI likovi ne skrivaju svoju umjetnu prirodu. Ova otvorena deklaracija neautentičnosti mogla bi, paradoksalno, pridonijeti stvaranju iskrenijeg digitalnog ekosustava, gdje jasna distinkcija između ljudskog i umjetnog postaje temelj nove vrste digitalnog povjerenja.

AI likovi s profilima i biografijama

Zato je gotovo ohrabrujuće ono što najavljuje Connor Hayes, Metin potpredsjednik za proizvode generativnog AI-ja. On predviđa da će ovi AI entiteti postojati na platformama zajedno s ljudskim računima. Ovi će AI likovi posjedovati profile, biografije i mogućnost generiranja te dijeljenja sadržaja, što predstavlja, koliko god to bilo neobično reći, evoluciju društvenih mreža. Metin je strateški cilj učiniti svoje aplikacije privlačnijima i poticajnijima za korisnike, to je modus operandi odvajkada. To znači da ne želi samo napredovati i stvoriti modernu, trendovsku aplikaciju već likove koji će ne samo privući pozornost korisnika već ih i potaknuti na aktivno korištenje i duže zadržavanje unutar aplikacije, pri čemu AI preuzima ključnu ulogu u ovoj transformaciji. Marketinška ideja snova i ste strane nema joj prigovora.

Meta nije jedina

Ovaj pomak prema AI-generiranom sadržaju nije ekskluzivan za Metu. Druge platforme društvenih medija također integriraju AI u svoje ponude. Snapchat je implementirao generativne AI alate koji omogućuju kreatorima dizajniranje 3D likova za iskustva proširene stvarnosti, što je rezultiralo 50-postotnim povećanjem broja korisnika koji godišnje pregledavaju AI filtere. TikTok eksperimentira s AI-vođenim oglašivačkim alatima nazvanim Symphony, koji omogućuju brendovima i kreatorima generiranje videa, avatara i prijevoda koristeći AI tehnologiju.

Naravno da će se stručnjaci zabrinuti i upozoriti na potencijal zlouporabe AI-generiranih likova za širenje dezinformacija te pozvati na robusne zaštitne mehanizme koji će spriječiti amplifikaciju lažnih narativa kroz AI-vođene račune. No Meta radi na tome.

Trebamo li se zabrinuti?

Trebamo li se zabrinuti što ćemo se družiti s umjetnim osobama i ostvarivati prijateljstva te im odavati naše tajne? Fundamentalna distinkcija između AI persona i ljudskih kreatora leži u njihovu kapacitetu za relacijsko povezivanje. AI likovima nedostaju životna iskustva i emocije, koji su krucijalni elementi u formiranju jedinstvenih veza kakve znamo od rođenja. Ako to što smo od malih nogu naučili bude vodilja u odnosu kuda ih u matriksu svojih društvenih veza smještamo, bit će sve u redu.

Ako ovi AI-vođeni likovi počnu zauzimati sve značajniji dio našeg društvenog, bolje reći mentalnog i emocionalnog prostora bez našeg kritičkog promišljanja o prirodi tih odnosa, riskiramo stvaranje površne i potencijalno štetne iluzije stvarnosti i istinske povezanosti. Ključno je razumjeti da, iako AI sustavi mogu simulirati empatiju i razumijevanje, oni ne mogu zamijeniti dubinu i kompleksnost ljudskih odnosa. Ali ako o tome moramo raspravljati, onda je ova civilizacija stvarno blizu kraja.