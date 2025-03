Proljeće u mom kraju

Ovu kolumnu pišem na prvi dan proljeća, inspiriran razdobljem od nekoliko sunčanih dana, koji su dovoljno zagrijali tlo da se ono napokon zazelenilo – počela je bujati trava. To ujedno znači da će začas krenuti sezona košnje. Neki se zaklinju kako im nema draže aktivnosti za postizanje mentalnog ekvilibrija, a osobno sam na dijametralno suprotnoj strani te rasprave – košenje trave doživljavam kao grotesknu smetnju na putu do mirnog i opuštajućeg vikenda. Svaka minuta provedena iza urlajuće kosilice – za košnju okućnice potrebna su mi tri do četiri sata – minuta je koju sam mogao iskoristiti za izlet s djecom, druženje s prijateljima, pa i buljenje u televizor, ako se tog vikenda vozi utrka Formule 1, jedinog "televizijskog" sadržaja koji još uvijek redovito pratim.