Stockholmski sindrom
Spotify istodobno sabotira korisnika, umjetnike i sebe – a uporno mu se vraćam
TJEDNI Hi-Fi SETUP #004Novosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
KEF LSX II & II LT!Akcija
Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.
Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.Akcija
2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.
Klasičan, elegantan i ručno furnir.Akcija
Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.
High-Fidelity KEF zvukAkcija
2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.
Zabava koja traje cijelu noć.Akcija
JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.
Flagship noise-cancelling slušalice.Akcija
Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.
Kompatibilan s većinom subwoofera.Akcija
AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.
Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.Preporuka
Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.
Profinjena estetika i performanse bez premca.Preporuka
3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.
Prisma tehnologija za multiroom rad.Preporuka
Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.