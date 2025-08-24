Stockholmski sindrom

Prije pedesetak godina, točno na dan kad pišem ove riječi, stanoviti Jan-Erik Olsson, naoružan automatskim oružjem, upao je u poslovnicu švedskog Kreditbankena, zarobio četiri njezina zaposlenika i zaprijetio da će im presuditi, ako se na lokaciji u kratkom roku ne nacrtaju tri milijuna kruna i njegov zatvorski pajdaš Clark Olofsson. Za vrijeme višednevne opsade, Olsson je više puta pucao i ranio nekoliko policajaca, ali policija je upotrijebila plinske bombe te uspješno onesposobila obojicu, stoga je kriza okončana bez žrtava. Olsson je za svoje nedjelo dobio (relativno skromnih) deset godina zatvora, i naposljetku bi se radilo o još jednoj običnoj priči o zločinu i kazni, da se za vrijeme suđenja nije dogodilo nešto sasvim neočekivano: taoci su razvili emocionalnu vezu s otmičarima, do te mjere da su ih u javnosti aktivno opravdavali, odbili svjedočiti protiv njih i skupljali novac za njihovu obranu. Psiholozi su dokumentirali taj fenomen i, zbog mjesta opisanog događaja, nazvali ga "stockholmskim sindromom".