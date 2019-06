Top 10 najzanimljivijih Appleovih novosti s WWDC-a 2019

Još jedna godina, još jedan Appleov WWDC, još jedan dvosatni keynote koji bi trajao barem pola sata kraće da nema režiranog pljeskanja svakih pola minute... Tim Cook i njegova svita predstavilu su sijaset manje ili više bitnih novosti, mahom interesantnih developerima, ali dobrim dijelom i krajnjim koriscnicima. U tom kupusu svega i svačega izrečenog, izdvojio sam deset meni osobnonajzanimljivijih detalja...

1. Za Apple TV i iOS se uvodi podrška za Xbox One i PS4 kontrolere. Stotine milijuna korisnika dvije najpopularnije gaming konzole sada će na način na koji su navikli moći igrati i igre za Appleove platforme.

2. Predstavljen je novi Mac Pro, najmoćnije Appleovo računalo svih vremena, impresivno do maksimuma, no opet svi pričaju samo o - cijeni. Ispod 5.000 USD nemojte početi ni sanjati o ovoj mašini, a ako želite najnajbrijaniji model "s full opremom", mogli biste se olakšati i za preko 30.000 doloresa. LOL... Više o ovom računalu pročitajte ovdje...

3. iPad je dobio svoj operacijski sustav, iPadOS, poseban po tome što donosi "prozore" i samim time prirodniji/intuitivniji/realističniji multitasking. Nadograditi se mogu svi iPadi od iPad Aira 2 prema novijima. Ovo ne znači diversifikiaciju i otežavanje rada developerima zbog pojave "još jednog OS-a", već baš suprotno - olakšat će im razvoj appova jer...

4. ...novi MacOS Catalina podržava i appove pisane za iPadOS. To znači da napišeš jedan app, pa poklikaš još par checkboxova da bi radio i na MacOS-u, a ne samo na iPadOS-u. I obrnuto... Pisanje appova za iPhone i iPad će se razlikovati u podjednakoj mjeri kao i do sada, pa se može zaključiti da usprkos nominalnom stvaranju novog OS-a, Apple sve više ide prema stvaranju jedinstvene razvojno-korisničke platforme.

5. Microsoft je pokazao Minecraft Earth, AR igru za iOS kojom klinci (i odrasli) mogu dograđivati ambijent oko sebe Minecraft blokovima i šetati po Minecraft svijetovima koje su njihovi prijatelji izgradili. Izgleda fantastično - prva prava AR igra nakon Pokemona GO. S ovim će cijeli svijet biti virtualno prekriven Minecraft blokovima... Igra koristi novi ARKit 3, pa će sličnih AR naslova i inovativnih appova biti još, a zbog Minecrafta Earth očekujem još veću zaluđenost ekipe nego prije dva ljeta s traženjem Pokemona.

6. Predstavljen je Swift UI, framework za izradu aplikacija/UI-ja vizualno, slaganjem grafičkih modula, zahvaljujući kojem će se puno manje morati kodirati. Ovime će se pridobiti veća masa developera, osobito među mlađima, da se opredijele za Appleove platforme.

7. Novi Find My app će vam omogućiti da locirate svoj izgubljeni Apple uređaj čak i kada je isključen jer će se s uređaja u određenim vremenskim razmacima slati “pingovi” Bluetoothom i tako stvoriti mesh mrežu u kojoj će jedan device moći locirati drugoga...

8. Umjesto “Sign in with Facebook” i “Sign in with Google” uvodi se “Sign in with Apple”, pa ćete se u razne appove moći ulogirati s Face ID-jem, bez da im date pristip svojim privatnim podacima, a svaki put ćete moći odlučiti i želite li appu dati svoju email adresu ili bi radije da Apple generira random adresu s koje će vam se autoforwardati mailovi - dok ju ne ukinete. Odlična fora da se brzinski ulogirate u appove bez da vas se kasnije spama.

9. iOS je dobio dark-mode. <Blankin ples>.

10. Ukinut je iTunes. <Usein Bolt napinje luk i strijelu>.