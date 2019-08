U stranu zemlju bez keša

Zamišljam da više ne nosim novčanik. Tek mobitel i pokoju karticu u njegovoj futroli. Tako kako to rade u Švedskoj

Upravo sam se vratio iz Švedske. U toj zemlji se još 2016. godine samo 1% transakcija odrađivalo gotovinom pa sam očekivao da ću zaista svuda i sve moći platiti – karticom. Točnije, plan je bilo beskontaktno sve plaćati satom, što mi je geek-furka u zadnje vrijeme.

Sama praktičnost plaćanja satom je nevjerojatna – nema vađenja novčanika, nema upisivanja PIN-a niti za velike transakcije – jednostavno prislonite sat na POS i lova ode. To je na putovanjima dodatno praktično, posebno kad imate puno stvari, i u Švedskoj je funkcioniralo skoro svugdje, osim na dva mjesta: na jednom je bio stari POS bez beskontaktnog plaćanja, i na drugom gdje se čovjek ispričavao da im je beskontaktno plaćanje u kvaru. Ništa strašno: skineš ruksak, otvoriš tajni pretinac za novčanik, izvadiš novčanik, tražiš karticu, platiš – pa opet natrag obrnutim redom.

No plaćali satom, mobitelom ili karticom – tak' je svejedno, bitno da se ne plaća gotovinom. Barem meni. U pet dana boravka u Švedskoj uopće nisam vidio kako izgledaju njihove krune. Niti sam ih imao u novčaniku. Očekujete to u dućanima, restoranima i muzejima, no satom sam platio i u javnom zahodu, na štandu s voćem na cesti, u slastičarnicama, uličnoj hrani, pekarama... jednostavno svuda.

Lažem – bila je jedna situacija u kojoj sam ostao bez prženih badema jer striček nije primao kartice. Ali primao je nešto drugo – Swish. Samo ja to nisam imao, niti kao stranac mogao imati.

Swish je švedska platforma za razmjenu novca koja može ići u dva smjera – između privatnih osoba i za plaćanje na prodajnim mjestima. Ovo prvo, privatno plaćanje nam nije toliko zanimljivo jer takva rješenja postoje i kod nas (npr. Keks Pay ili Revolut), no svakako je preduvjet za generalno neimanje gotovine u novčaniku. No plaćanje na prodajnim mjestima je revolucija – svako prodajno mjesto ima svoj Swish broj, nerijetko i u obliku QR koda, i na licu mjesta im možete platiti sa svog bankovnog računa, na koji je Swish povezan. Lova se prenosi, dakako, instantno i trgovac odmah na mobitelu vidi da mu je lova stigla te isporučuje uslugu ili robu.

Meni se plaćanje karticama, a posebno satom, čini daleko praktičnije – no Swish je u Švedskoj izuzetno popularan. Postoji od 2012. godine, a trenutno ga koristi više od 2/3 populacije. Osnovan je od strane šest velikih švedskih banaka u suradnji s centralnom bankom. Za privatne korisnike Swish je u besplatan, a firme za primanje novca plaćaju naknadu od 33-100 lipa po transakciji, što im je isplativije od procesiranja kreditnih kartica. Moguće ga je integrirati i u web-shopove.

Uz kartice i Swish – tko uopće treba keš?