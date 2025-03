Appleov Tap to Pay širi se u Europi, došao je i u naše susjedstvo

Usluga Tap to Pay, koja omogućava iPhoneima da budu primatelji beskontaktnog plaćanja, predstavljena je još prije tri godine, a za početak, kako to obično biva, bila je dostupna samo u SAD-u. U Europskoj uniji moralo se dogoditi još mnogo regulatornih promjena kako bi stigla i u naše krajeve, no to se sada postupno događa. Apple je objavio da Tap to Pay sada može raditi u Bugarskoj, Finskoj, Lichtensteinu, Poljskoj, Portugalu, Slovačkoj, Švicarskoj te u našem neposrednom okruženju, Sloveniji i Mađarskoj.

iPhone kao POS terminal

To znači da milijuni trgovaca sada imaju priliku iPhone koristiti kao POS blagajnu te njime primati beskontaktne izravne uplate. U suradnji s partnerima osigurano je da takva rješenja mogu primati niz debitnih i kreditnih kartica (American Express, Mastercard, Visa…) te rješenja za digitalno plaćanje poput Apple Paya. Sve to dolazi isključivo softverskom nadogradnjom, bez potrebe za bilo kakvim dodatnim hardverom izuzev iPhonea.

Sustav primanja mobilnih plaćanja podržan je na modelima iPhonea X na dalje, a za korištenje mobitela kao pokretne blagajne potrebno je imati kompatibilnu mobilnu aplikaciju. Među financijskim aplikacijama koje podržavaju Appleov sustav Tap to Pay su, primjerice, Revolut i Stripe te niz lokalnih pružatelja financijskih usluga na raznim tržištima. Uključe li se, dakle, u taj ekosustav i hrvatske fintech kompanije ili podružnice onih globalnih, možda bismo mogli Tap to Pay uskoro koristiti i na našem tržištu.

Iz Applea ističu da je plaćanje na ovaj način potpuno sigurno i zaštićeno enkripcijom, jednako kao i Apple Pay u bilo kojoj situaciji. Sve transakcije na mobitelima procesiraju se kroz poseban sigurni dio čipa, a Apple nema informaciju o tome što se kupuje niti tko provodi plaćanje. Otkako je NFC u Europskoj uniji, pod prijetnjom visokih kazni, u Appleovom sustavu morao biti otvoren vanjskim developerima, mnogo njih iskoristilo je tu mogućnost i uvelo podršku i za Tap to Pay.