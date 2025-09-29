Zabava ispred blještavila

U listopadu će svjetlo dana ugledati Battlefield 6, osamnaesto (?!) izdanje čuvenog mrežno-pucačkog serijala. Nakon desetljetne ravnodušnosti igračke zajednice prema ičemu s riječi "Battlefield" u nazivu, Battlefield 6 oko sebe je uspio stvoriti pozitivnu atmosferu i pozamašan zamah. Kombinacija je to sretnih okolnosti – tu prije svega mislim na kolektivno prezasićenje battle royale igrama, extraction shooterima te bezbrojnim klonovima Counter-Strikea – ali i činjenice da je Battlefield 6 široj publici predstavljen otvorenim beta-testiranjima preko dva vikenda, u kojima se pokazalo da je igra drastično dotjeranija od ijednog prethodnog izdanja serijala u ekvivalentom stadiju razvoja. Tu i tamo iskakali su sitniji bugovi, no da je Battlefield 6 već takav lansiran kao gotov proizvod, izgledno je da se nitko ne bi žalio, jer se ponašao bolje od većine modernih mrežnih igara u trenutku izlaska.