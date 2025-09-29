Zabava ispred blještavila
Dok tržište grafičkih kartica i dalje prodaje svjetlosne efekte kao revoluciju, Battlefield 6 planski stavlja iskustvo igranja ispred glamura, ali s brojem sličica u sekundi koji ne pada ispod stotke
HI-FI SETUP TJEDNA
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Hi-Fi zvučnici na akciji do 30%!
Ne propusti priliku za vrhunski zvuk po povoljnijoj cijeni!
Zvuk vinila bez kompromisa.
DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.
Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.
Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer
Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.
Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.
Širok frekvencijski raspon.
Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu
Jasni dijalozi, savršena harmonija.
Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.
Uravnotežen i precizan zvuk.
2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.
Bezvremenski uređaj.
NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.
Zapanjujuća kvaliteta zvuka.
Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.
Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.
Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.
KEF LSX II
