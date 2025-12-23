U prometnoj nesreći smrtno je stradao Vince Zampella, tvorac serijala Call of Duty

Zampella je zajedno s još jednom osobom stradao kada se, vozeći se Ferrarijem autocestom u Los Angelesu, velikom brzinom zabio u betonsku ogradu, pri čemu se vozilo zapalilo

Jučer je u prometnoj nesreći u dobi od 55 godina stradao Vince Zampella, jedan od velikana industrije igara. Nesreća se dogodila na autoputu u okolici Los Angelesa kada je Ferrari, u kojem se Zampella nalazio s još jednom osobom koja je također poginula, velikom brzinom izašao iz tunela i zabio se u betonsku ogradu, nakon čega se vozilo zapalilo. Nije poznato je li Zampella vozio ili bio na suvozačkom mjestu, a stravičnu snimku nesreće možete pogledati ovdje.

Karijera mu je krenula u developerskom timu 2015, Inc., s kojim je za Electronic Arts napravio odlično prihvaćen Medal of Honor: Allied Assault, treće poglavlje ovog serijala, nakon čega je osnovao Infinity Ward. Electronic Arts je daljnji razvoj MoH-a prebacio na interne timove, što je dovelo do razlaza, pa je Infinity Ward angažiran od strane Activisiona kako bi stvorili igru koja bi mogla parirati Medal of Honoru. Tako je nastao Call of Duty, čije smo prvo izdanje igrali davne 2003. godine.

Nakon inicijalne verzije, Infinity Ward je pod Zampellinim vodstvom objavio Call of Duty 2, Call of Duty 4: Modern Warfare i Call of Duty: Modern Warfare 2, da bi se zbog neisplaćenih bonusa posvađao s Activisionom i dobio otkaz zajedno s Jasonom Westom. Nakon mučne parnice, koju su u konačnici dobili i u kojoj je Activision bio dužan isplatiti „desetke milijuna dolara“, zajedno s Westom osniva Respawn Entertainment i potpisuje ugovor s Electronic Artsom, pod čijom su labelom objavili dva nastavka Titanfalla, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order i Star Wars Jedi: Survivor.

U siječnju 2020. imenovan je direktorom DICE-ove podružnice u Los Angelesu, da bi nakon iznimno problematičnog izlaska Battlefielda 2042, prije četiri godine postao glavni i odgovorni za serijal Battlefield. Pod njegovim patronatom Battlefield Studios, sastavljen od nekoliko timova, prije par mjeseci je izbacio odlični Battlefield 6, što mu je ujedno i posljednja igra u karijeri.