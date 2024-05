90% ulaznica za .debug 2024 je prodano, osigurajte svoju na vrijeme

Ulaznice za ovogodišnji .debug brzo se prodaju, a do konferencije je ostalo samo dva tjedna. Pogledajte kako možete doći do svoje ulaznice, čak i s popustom, kao i što je sve u nju uključeno

Malo je više od dva tjedna do početka .debuga 2024, najvećeg developerskog spektakla dosad održanoga u našoj regiji, a ulaznica ima sve manje. Do sada ih je već prodano 90%, pa savjetujemo da nabavite svoj primjerak prije nego i posljednja ode svojem vlasniku. To možete učiniti na na debug.hr ili putem sustava Entrio.

Zgrabite jednu od posljednjih karata

Ovogodišnji .debug ponovno se održava u zagrebačkoj Laubi i Algebrinom kampusu, gdje će se čak 100 predavanja stranih i domaćih predavača moći poslušati u šest paralelnih trackova, tijekom 6. i 7. lipnja, uz nezaobilazni .debug na otvorenom, "šatorsko naselje" gdje naši partneri pripremaju i dvodnevno druženje sa svim sudionicima, uz prigodno iće i piće.

Osim ulaznica za fizički dolazak, dostupne su i one za isključivo online praćenje, a baš sve ulaznice omogućavaju i gledanje svih točaka programa kasnije, na zahtjev. Za studente smo ponovno osigurali značajan popust, kao i na grupne dolaske, bilo za fizičke osobe ili tvrtke.

Program ovogodišnjeg .debuga je obavljen, a točnu satnicu možete pogledati na www.debug.hr.

Ulaznica za .debug 2024 uključuje: fizički dolazak na konferenciju i 100 točaka programa,

pristup .debugu na otvorenom,

bogati ruksak (goodie bag) s aktualnim brojem Buga i poklonima naših sponzora,

konzumaciju konferencijskog jela i pića tijekom oba dana,

ulaz na .debug party, koji će se održati 6. lipnja navečer,

online pristup konferenciji uživo,

pristup snimkama svih predavanja na zahtjev nakon konferencije,

20% popusta na ulaznice za WeAreDevelopers World Congress, najveću developersku konferenciju u Europi, koja će se održati od 17. do 19. srpnja u Berlinu,

besplatnu ulaznicu za Adria Security Summit, najveću sigurnosnu konferenciju u regiji, koja okuplja oko 3.000 posjetitelja i svake se godine održava u drugom glavnom gradu na području ex-YU. Ove godine mjesto održavanja je Sarajevo, a datumi su 9. i 10. listopada,

mogućnost networkinga s predstavnicima 50 najznačajnijih domaćih i regionalnih IT kompanija.

