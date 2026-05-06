Adria Security Summit ove godine u Zagrebu

Regionalna sigurnosna konferencija održat će se 7. i 8. listopada 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu, okupljajući stručnjake, tvrtke i donositelje odluka iz cijele regije

Adria Security Summit 2026 održat će se 7. i 8. listopada 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu u Zagrebu, okupljajući stručnjake, tvrtke i donositelje odluka iz cijele regije. Summit je mjesto susreta industrije sigurnosti, kibernetičke sigurnosti, IoT-a i pametnih tehnologija, a registracija za posjetitelje je otvorena. Događaj organizira stručni magazin a&s Adria, član grupacije a&s sigurnosnih medija, koji su dio portfelja tvrtke Messe Frankfurt.

"Adria Security Summit je platforma za razvoj poslovanja, razmjenu znanja i profesionalno umrežavanje za sve aktere sigurnosnog ekosustava. Tijekom dva dana, sudionici će imati priliku upoznati se s najnovijim tehnološkim rješenjima iz područja video nadzora, umjetne inteligencije, pametnih gradova i integriranih sigurnosnih sustava, izravno od vodećih svjetskih i regionalnih proizvođača i integratora", istaknuo je predsjednik organizacijskog odbora Adria Security Summita, Mahir Hodžić, te dodao da se očekuje više od 2000 sudionika i 100 izlagača.

Događaj uključuje B2B matchmaking program koji omogućuje povezivanje s potencijalnim partnerima, klijentima i dobavljačima. Konferencijski program obuhvaća predavanja, panel rasprave i stručne prezentacije međunarodnih stručnjaka, pružajući uvide primjenjive u projektima i poslovnim izazovima.

"Summit okuplja profesionalce iz cijelog sigurnosnog lanca vrijednosti, uključujući proizvođače, sistem integratore, distributere, instalatere, sigurnosne menadžere, predstavnike javnog sektora, kao i IT i ICT stručnjake fokusirane na cyber sigurnost i napredne analitičke tehnologije", dodao je Hodžić.

Ovogodišnje izdanje održava se u Zagrebu, poslovnom i ekonomskom centru jugoistočne Europe, koji zbog svoje povezanosti, infrastrukture i blizine ključnih tržišta predstavlja lokaciju za međunarodne poslovne susrete i razvoj partnerstava.

Više informacija o događaju, sudionicima i registraciji dostupno je na službenoj stranici.