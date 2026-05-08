Bulgarian Security Summit 2026 u Sofiji okuplja predstavnike sigurnosne industrije

Konferencija će imati izložbeni i konferencijski dio, uz naglasak na sigurnosne tehnologije i njihovu primjenu u pametnim gradovima te integraciju s ICT, IoT i AI rješenjima

Prvo izdanje Bulgarian Security Summita bit će održano 28. i 29. listopada u Inter Expo Centeru u Sofiji, kao regionalna platforma koja okuplja aktere sigurnosne industrije jugoistočne Europe. Događaj organiziraju stručni magazin a&s Adria i NAFTSO, nacionalno udruženje kompanija iz područja sigurnosnih tehnologija u Bugarskoj, s ciljem povezivanja proizvođača, integratora, distributera, institucija i krajnjih korisnika te razmjene znanja na tržištu.

"Pokretanjem Bulgarian Security Summita želimo stvoriti relevantnu platformu koja će povezati industriju, otvoriti prostor za dijalog i omogućiti konkretne poslovne prilike u sektoru koji se ubrzano razvija. Fokus stavljamo na praktična rješenja, razmjenu iskustava i umrežavanje koje donosi dugoročnu vrijednost svim sudionicima", poručili su organizatori.

Bulgarian Security Summit obuhvatit će izložbeni i konferencijski dio, uz naglasak na sigurnosne tehnologije i njihovu primjenu u pametnim gradovima te integraciju s ICT, IoT i AI rješenjima. U programu će sudjelovati više od 30 međunarodnih i regionalnih stručnjaka, uz B2B umrežavanje kroz organizirane sastanke i matchmaking platformu. U kontekstu digitalne transformacije i usklađivanja s europskim regulatornim okvirima, Bulgarian Security Summit postavlja se kao nova točka za industriju sigurnosti u regiji.

Događaj će biti održan u Inter Expo Centeru u Sofiji, koji raspolaže sa šest izložbenih hala i konferencijskim kapacitetima. Sudjelovanje na Summitu je besplatno za profesionalce iz sigurnosne industrije uz obveznu prethodnu registraciju, a organizatori pozivaju zainteresirane da planiraju dolazak.

