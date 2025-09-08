Digital Power – Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu

Konferencija Digital Power održat će se u Koprivnici na Sveučilištu Sjever 23. listopada 2025., a teme uključuju SEO, oglašavanje na Googleu, analitiku i praćenje uspješnosti webshopova, itd.

Bug.hr ponedjeljak, 8. rujna 2025. u 09:00

Koprivnica će 23. listopada 2025. postati glavno okupljalište digitalnih entuzijasta i stručnjaka kada će se na Sveučilištu Sjever održati konferencija Digital Power. Pod sloganom „Nikad jača digitalna konferencija“, ovaj događaj donosi bogat program u kojem će sudionici moći čuti aktualne trendove i najbolje prakse iz područja digitalnog marketinga, digitalnih alata i primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji.

Na konferenciji će predavati neki od najpoznatijih domaćih stručnjaka koji će kroz svoja iskustva i znanja obraditi teme poput optimizacije za tražilice (SEO), oglašavanja na Googleu, analitike i praćenja uspješnosti web stranica i webshopova, a bit će riječi i o sve važnijem utjecaju društvenih mreža poput TikToka i LinkedIna. Osim toga, pričat će se o content marketingu, email marketingu te upotrebi alata umjetne inteligencije u oblikovanju digitalnih strategija i oglašavanja.

Publiku očekuju predavanja stručnjaka koji su obilježili digitalnu scenu regije – od iskusnih analitičara i konzultanata do prepoznatljivih lica iz svijeta komunikacija, medija i društvenih mreža. Predavači na ovogodišnjoj Digital Power konferenciji su: Ivica Kruhek, Krešimir Macan, Dario Marčac, Aco Momčilović, Dino Oreški, Robert Petković, Dragan Petric, Mario Pintar, Barbara Slade Jagodić, Sanja Trbojević Montina, Miroslav Varga i Višnja Željeznjak.

Svaki od njih donosi vlastitu perspektivu i primjere iz prakse, što konferenciju čini jedinstvenom prilikom za sve koji žele unaprijediti svoje znanje i poboljšati marketinške rezultate.

Uz vrhunska predavanja i završni panel, važan dio konferencije je i posebna podrška na pozornici. U ulozi službene voditeljice konferencije bit će Ida Prester, dok će za dozu smijeha i zabave biti zadužen stand-up komičar Goran Vugrinec. Da sve ne ostane samo na ljudskoj energiji, pobrinut će se i Coolie, virtualna kulinarska asistentica koju je Podravka razvila na svom portalu Coolinarika i koja će sudionicima na simpatičan način približiti digitalne inovacije u kulinarskom segmentu.

Organizatori su se pobrinuli da iskustvo bude potpuno i izvan predavaonica. Tako će Podravka osigurati ručak za sve sudionike, a delicije će, uz dodatni digitalni šarm, dijeliti upravo Coolie. Nakon službenog dijela programa, druženje se nastavlja na After Party-ju gdje će posjetitelji moći uživati uz Carlsberg piva i Somersby cider, vrhunska vina iz Vinarije Kostanjevec te delicije iz Robin Marketa.

Konferencija je namijenjena direktorima i voditeljima marketinga, brand managerima, direktorima i voditeljima prodaje, vlasnicima tvrtki i obrta, ravnateljima javnih ustanova te drugim osobama koje na bilo koji način koriste digitalni marketing i digitalne alate.

Jedan od glavnih ciljeva konferencije je ponuditi ovom dijelu Hrvatske TOP konferenciju iz područja digitalnog marketinga, digitalnih alata i primjene AI-a u svakodnevnom poslovanju te omogućiti povezivanje, razmjenu iskustva i znanja između marketinških stručnjaka, poduzetnika, agencija, studenata i svih zainteresiranih za digital.

Sve će biti organizirano s posebnom pažnjom prema detaljima, uključujući besplatan parking, kako bi iskustvo sudjelovanja na ovoj konferenciji bilo ugodno i opušteno.

Digital Power donosi savršenu kombinaciju znanja, umrežavanja i zabave, a broj mjesta je ograničen. Prodaja ulaznica već je započela putem platforme Entrio, a svi zainteresirani više informacija mogu pronaći na službenoj stranici konferencije www.digitalpower.hr.

Konferenciju organizira Linkmedia i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije uz podršku sponzora, partnera i pokrovitelja, s ciljem da Koprivnica na jedan dan postane epicentar digitalne industrije u regiji.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi