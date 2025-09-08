Digital Power – Nikad jača digitalna konferencija stiže u Koprivnicu

Konferencija Digital Power održat će se u Koprivnici na Sveučilištu Sjever 23. listopada 2025., a teme uključuju SEO, oglašavanje na Googleu, analitiku i praćenje uspješnosti webshopova, itd.

Koprivnica će 23. listopada 2025. postati glavno okupljalište digitalnih entuzijasta i stručnjaka kada će se na Sveučilištu Sjever održati konferencija Digital Power. Pod sloganom „Nikad jača digitalna konferencija“, ovaj događaj donosi bogat program u kojem će sudionici moći čuti aktualne trendove i najbolje prakse iz područja digitalnog marketinga, digitalnih alata i primjeni umjetne inteligencije u komunikacijama, oglašavanju i prodaji.

Na konferenciji će predavati neki od najpoznatijih domaćih stručnjaka koji će kroz svoja iskustva i znanja obraditi teme poput optimizacije za tražilice (SEO), oglašavanja na Googleu, analitike i praćenja uspješnosti web stranica i webshopova, a bit će riječi i o sve važnijem utjecaju društvenih mreža poput TikToka i LinkedIna. Osim toga, pričat će se o content marketingu, email marketingu te upotrebi alata umjetne inteligencije u oblikovanju digitalnih strategija i oglašavanja.

Publiku očekuju predavanja stručnjaka koji su obilježili digitalnu scenu regije – od iskusnih analitičara i konzultanata do prepoznatljivih lica iz svijeta komunikacija, medija i društvenih mreža. Predavači na ovogodišnjoj Digital Power konferenciji su: Ivica Kruhek, Krešimir Macan, Dario Marčac, Aco Momčilović, Dino Oreški, Robert Petković, Dragan Petric, Mario Pintar, Barbara Slade Jagodić, Sanja Trbojević Montina, Miroslav Varga i Višnja Željeznjak.

Svaki od njih donosi vlastitu perspektivu i primjere iz prakse, što konferenciju čini jedinstvenom prilikom za sve koji žele unaprijediti svoje znanje i poboljšati marketinške rezultate.

Uz vrhunska predavanja i završni panel, važan dio konferencije je i posebna podrška na pozornici. U ulozi službene voditeljice konferencije bit će Ida Prester, dok će za dozu smijeha i zabave biti zadužen stand-up komičar Goran Vugrinec. Da sve ne ostane samo na ljudskoj energiji, pobrinut će se i Coolie, virtualna kulinarska asistentica koju je Podravka razvila na svom portalu Coolinarika i koja će sudionicima na simpatičan način približiti digitalne inovacije u kulinarskom segmentu.

Organizatori su se pobrinuli da iskustvo bude potpuno i izvan predavaonica. Tako će Podravka osigurati ručak za sve sudionike, a delicije će, uz dodatni digitalni šarm, dijeliti upravo Coolie. Nakon službenog dijela programa, druženje se nastavlja na After Party-ju gdje će posjetitelji moći uživati uz Carlsberg piva i Somersby cider, vrhunska vina iz Vinarije Kostanjevec te delicije iz Robin Marketa.

Konferencija je namijenjena direktorima i voditeljima marketinga, brand managerima, direktorima i voditeljima prodaje, vlasnicima tvrtki i obrta, ravnateljima javnih ustanova te drugim osobama koje na bilo koji način koriste digitalni marketing i digitalne alate.

Jedan od glavnih ciljeva konferencije je ponuditi ovom dijelu Hrvatske TOP konferenciju iz područja digitalnog marketinga, digitalnih alata i primjene AI-a u svakodnevnom poslovanju te omogućiti povezivanje, razmjenu iskustva i znanja između marketinških stručnjaka, poduzetnika, agencija, studenata i svih zainteresiranih za digital.

Sve će biti organizirano s posebnom pažnjom prema detaljima, uključujući besplatan parking, kako bi iskustvo sudjelovanja na ovoj konferenciji bilo ugodno i opušteno.

Digital Power donosi savršenu kombinaciju znanja, umrežavanja i zabave, a broj mjesta je ograničen. Prodaja ulaznica već je započela putem platforme Entrio, a svi zainteresirani više informacija mogu pronaći na službenoj stranici konferencije www.digitalpower.hr.

Konferenciju organizira Linkmedia i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije uz podršku sponzora, partnera i pokrovitelja, s ciljem da Koprivnica na jedan dan postane epicentar digitalne industrije u regiji.