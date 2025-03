Fonoa u Londonu okupila porezne stručnjake iz vodećih svjetskih kompanija

Porezni stručnjaci globalnih lidera kao što su Deloitte, Meta, Glovo, Netflix, Remote, Uber, Intuit, Infobip i Booking.com okupili su se u ovog tjedna u Londonu kako bi prisustvovali na konferenciji FOMO Tax Summit u organizaciji Fonoe. Ova hrvatska kompanija sa sjedištem u Zagrebu prvi je put organizirala vlastitu konferenciju i okupila svjetske profesionalce čiji je rad usko povezan s porezima, uključujući porezne savjetnike, financijske direktore, menadžere za usklađenost i tehnološke stručnjake, koji su u financijskom središtu Europe raspravljali o novitetima u industriji.

FOMO Tax Summit

Konferenciju je otvorio Davor Tremac, CEO i suosnivač Fonoe, koji je tom prilikom izjavio: "Budućnost oporezivanja je u izvještavanju u realnom vremenu. Financijska učinkovitost bit će ključni pokretač transformacije poreznih procesa, a uspjeh će zahtijevati suradnju poreznih, inženjerskih i produktnih timova. Zbog toga smo na ovoj konferenciji okupili najrelevantnije globalne igrače u ovom području, kako bi međusobno podijelili iskustva, uspjehe i savjete te spremni dočekali izazove koji pred nama."

Davor Tremac

Tijekom konferencije, sudionici su imali priliku sudjelovati u raspravama o budućnosti porezne usklađenosti, ulozi tehnologije, podataka i procesa u modernim poreznim transakcijama te o potrebnim vještinama i timovima za uspješno suočavanje s nadolazećim promjenama. Poseban interes privukla je panel rasprava "Tax Tech That Works: Hard-Won Lessons from Engineers, PMs, and Tax Experts" na kojoj su stručnjaci iz Glova, Fonoe, Ubera i Intuita podijelili vlastita iskustva oko navigiranja kompanija kroz različite nacionalne porezne sustave.

Pred kraj konferencije, tijekom predavanja o izazovima poreznih usklađivanja novih poslovnih modela, predstavnik Netflixa nagovijestio je ulazak streaming giganta u segment tematskih parkova i lanaca restorana. Svi posjetitelji imali su i priliku na licu mjesta razgovarati s ekspertima iz Fonoe o usklađivanju poslovnih procesa s globalnim zahtjevima za porezno izvješćivanje. Hrvatska kompanija je, naime, prva u svijetu razvila potpuno integriran sustav za oporezivanje globalnih transakcija.