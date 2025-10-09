Game Changer 2025 održava se za tjedan dana u Zagrebu

Za samo tjedan dana, 16. listopada, Z Centar u Zagrebu postat će mjesto okupljanja tehnološke zajednice. Održava se četvrto izdanje Game Changer 4.0 Superkonferencije – događaja koji okuplja više od 1700 stručnjaka, poduzetnika i entuzijasta iz digitalne industrije.

Ovogodišnje izdanje donosi pet paralelnih tematskih cjelina: AI & Innovation / Digital Transformation, s naglaskom na umjetnu inteligenciju i disruptivne tehnologije; Gamify / Gamification, koji istražuje kako igrifikacija mijenja zdravstvo, marketing i društvene procese; eCommerce / Digital Commerce, s fokusom na nove trendove online prodaje i sigurnost plaćanja; Web3 Stage by Alice in Blockchains, posvećen blockchainu, NFT-ovima i decentralizaciji; te Startup dvoranu, s prezentacijama novih projekata i natjecanjem „Rising Stars”.

Posebnu atrakciju čine Esports sadržaji u Hall of Gameu, gdje će posjetitelji moći isprobati igru Scum2 domaćeg studija Gamepires i upoznati humanoidnog robota Captchu. U Z Centru će se ujedno održati i izložba američke digitalne umjetnice Gretchen Andrew, od 15. do 19. listopada.

Po prvi puta javno će se održati dodjela Game Changer Awards nagrada, u više od 16 kategorija koje obuhvaćaju AI, fintech, održivost i gaming, s ciljem promicanja inovatora koji pomiču granice digitalnog svijeta.

Na pozornicama će govoriti imena poput Karla Resslera, Ekaterine Doubinine, Nikole Kapraljevića, Damira Sabola, Daria Marčaca, Davora Brukete, Alwina Tana i brojnih drugih stručnjaka domaće i međunarodne tech scene.

Game Changer 2025 obećava iznimno iskustvo za sve koji žele razumjeti budućnost tehnologije, pronaći poslovne partnere i razvijati inovacije.

Cjelokupan program dostupan je na službenoj stranici www.game-changer.tech.